新华社合肥8月27日电 题：城湖共生的生态实践——看大湖治理巢湖答卷

新华社记者

巢湖，连接长江，与淮河即将沟通，作为五大淡水湖之一，是我国生态版图上的一颗明珠。

合肥，一个快速奔跑的省会城市，十年经济总量翻了约3倍，全市常住人口近千万，承担着综合性国家科学中心、长三角城市群副中心城市的新使命。

作为环大湖而居的省会城市，合肥用十年的生态实践，探寻着山水林田湖草沙一体化保护和修复的大湖治理方案。

大湖复绿

今年7月底，随着十八联圩湿地三期工程完成，总面积100平方公里、投资近60亿元的环巢湖十大湿地全面建成。从空中俯瞰，巢湖仿若银盘镶嵌于安徽大地，环巢湖十大湿地犹如一块块翡翠“串珠成链”，筑起环巢湖水生态、水安全屏障。

这是2021年7月9日拍摄的合肥市包河区的巢湖湖滨湿地。新华社发（叶玉庭 摄）

巢湖东临长江，西接大别山，每年有40亿立方米湖水入江。“引江济淮”工程建成后，巢湖又将与淮河相连。

党的十八大以来，巢湖治理驶入快车道，展开新篇章。遵循山水林田湖草沙是生命共同体的理念，以系统治理和生态修复为本，巢湖治理把处理好人与自然的关系摆在重要位置。

穿行于十八联圩湿地，草丰水美，河汊纵横。合肥十八联圩生态建设管理有限公司副总经理李家政每天都会查看湿地内植物生长和水质净化情况。原先，这里是有着30多年历史的肥东县长临渔场，李家政是渔场场长。2017年，为了建设和保护湿地，渔场3500亩水面全部退养，200余户养殖户全部退出。同时，周边56个自然村共有1.2万人退居。

十年来，环巢湖十大湿地退养面积达1.5万亩，退居7005户，他们中有的成为蓝藻捕捞工，有的成为湿地养护员，每日巡湖护水，见证巢湖生态向好。

2020年3月24日，游客在合肥市巢湖北岸的油菜花田间骑行。新华社记者 张端 摄

合肥市还通过立法划出“红线”保护巢湖，相关地方法规明确规定，坚持自然恢复与人工修复相结合，采取生态补水、植被恢复、移民搬迁等措施，增强湿地生态功能。

走进合肥市肥西三河国家湿地公园，碧荷映日，群鸟翔集。这个1800余公顷的湿地公园地处巢湖西岸，湿地覆盖率已达89.17%。3000户居民退居、2000余亩渔业退养，换得这里绿意盎然。

伴随湿地修复，生物多样性也稳步恢复。巢湖鸟类多样性调查负责人虞磊告诉记者，2006年以前，巢湖流域鸟类种群只有170多种，2021年以来，虞磊的调查小组已经发现鸟类258种，东方白鹳、黄胸鹀等珍稀鸟种从“稀客”变为“常客”。

城湖共生

2011年7月，国务院同意安徽省撤销地级巢湖市及部分行政区划调整，巢湖自此成为合肥的内湖。合肥也成为环大湖而居的省会城市，开启了一座城与一片湖的共生发展新局。

在此之前，合肥城市化、工业化快速推进，巢湖曾承受着“生态创伤”：城市污水汇入巢湖，湖水水质一度为劣V类，巢湖也被合肥市民戏称为城市的“洗脚盆”。

“巢湖污染，问题在湖里，根子在岸上，根本上是如何处理经济发展和生态环境保护的关系。”安徽省巢湖管理局局长余忠勇说。

通过成立专门的流域管理机构——安徽省巢湖管理局、设立环巢湖生态保护治理资金池、构建巢湖治理项目库、打造巢湖治理智库，巢湖治理变“九龙治水”为“一龙管水”，走上流域治理、生态修复的治源之路。

摊开巢湖流域水系图，33条一级支流汇入巢湖。数据显示，巢湖污染一半来自城镇生活污染。治湖先治河，治河先治污。合肥市2012年以来投入约150亿元改造排水管网，新建一批城市污水处理厂，并提高出水标准，从源头上净化入湖水源。目前，合肥建成25座城市污水处理厂，日处理量达292万吨。

这是2021年5月1日拍摄的通水后的引江济淮淠河总干渠渡槽（无人机照片）。新华社记者 黄博涵 摄

合肥清溪净水厂的净水车间，隐藏在合肥西郊的一处开放式公园地下。这座全地埋式设计的污水处理厂每天处理周边的城市污水，处理后的尾水通过城市内河流入巢湖。厂长助理王坤介绍说，为了控制入巢水质，合肥市要求污水处理厂提标升级，将出水水质标准提升到准Ⅳ类。

过量使用化肥等农业面源污染也是导致湖水污染的主因之一，合肥市在巢湖流域大力推广化肥农药减量替代等绿色农业生产方式。目前，巢湖一级保护区内已流转土地12万亩推广水稻绿色种植，实现化肥农药使用量负增长。

作为后发追赶型城市，合肥坚持以科技创新培育新兴产业。从新型显示到集成电路，从人工智能到新能源汽车，合肥逐渐发展起以“芯屏汽合”“集终生智”为代表的现代产业体系。统计显示，过去10年，合肥市规模以上工业中，战略性新兴产业产值年均增长近20%，比重已经占到全市规模以上工业的半壁江山。

2021年，合肥国内生产总值达到1.14万亿元。同期，巢湖综合治理交出“成绩单”：2020年、2021年巢湖国控断面年度水质考核全面达标，巢湖全湖平均水质由2015年的劣V类转为Ⅳ类，2016年以来，巢湖蓝藻水华总体呈下降趋势。

“经济发展，巢湖污染不增反减。事实证明，经济发展与环境保护是可以同时发力、相向而行、共生共荣的。”巢湖研究院院长朱青说。

发展新策

入秋，巢湖水随风涌动、烟波浩渺。今年底，引江济淮工程将全线试通水、试通航。届时，每秒300立方米长江水将源源不断流入巢湖。未来，这些水还可以通过巢湖流域的清水廊道流入淮河，为豫皖5000多万群众饮水安全提供保障。

从城市内湖到沟通长江、即将连通淮河的枢纽大湖，巢湖治理肩负着更重要的生态战略使命。

安徽省巢湖管理局的数据显示，作为长江下游的重要湖泊，巢湖占长江下游来水面积的11.3%，每年向长江输送水量约40亿立方米，近年来入江前的国控断面水质一直稳定保持在Ⅱ类。

近年来，巢湖综合治理理念已经从单一水体治污向落实长江大保护战略、实现治巢护江转变。从“一湖之治”走向“流域治理”，巢湖治理的新蓝图正徐徐展开。

2021年6月，巢湖入选国家第一批“山水林田湖草沙一体化保护和修复十大工程”。按照规划，合肥市将用3年时间基本完成巢湖流域山水林田湖草沙一体化保护和修复工程。

合肥市副市长何逢阳说，站在新起点，巢湖将实现从水质达标向有鱼有草转变，从注重一湖治理向保护长江的转变。巢湖，将成为合肥的名片，当好长三角的生态屏障。（记者杨玉华、水金辰、刘美子、刘晓宇）

海报设计：殷哲伦

(责编：王仁宏、李楠桦)

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