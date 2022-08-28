中新社北京8月27日电 (刘文文)中国工业和信息化部副部长辛国斌27日表示，中国培育了最大的新能源汽车消费群体，为全球新能源汽车发展注入了强劲动力。

2022世界新能源汽车大会(WNEVC)于8月26日-28日召开，在“全面电动化与绿色低碳转型”主论坛上，辛国斌指出，新能源汽车是全球汽车产业转型升级的主要方向，发展新能源汽车已成为各国减少温室气体排放，应对气候变化挑战，改善全球生态环境的共同选择。

近年来，中国新能源汽车产业发展取得积极成效，市场规模快速增长。他介绍，今年1-7月，中国新能源汽车产销分别达到327.9万辆和319.4万辆，市场占有率达到22.1%。“中国培育了最大的新能源汽车消费群体，为全球新能源汽车发展注入了强劲动力。”

此外，中国新能源汽车产业技术创新步伐加快，产业生态不断优化。他指出，中国累计建成了398万个充电桩、1625座换电站，形成了全球最大规模的充换电网络。建成5G基站近200万个，换电模式应用、燃料电池示范、道路测试示范等深入推进，新技术、新模式、新业态不断涌现。

辛国斌表示，新型产业的发展离不开市场化、法治化、国际化的营商环境，将加快改革步伐，打造公平竞争的市场环境，用市场化的办法促进整车企业优胜劣汰和配套产业发展；落实车购税、车船税、消费税、路权税等方面的支持政策，支持加快充电桩建设，保持政策的连续性、稳定性。

“汽车产业是一个典型的全球化产业，维护产业链供应链安全稳定是各国的共同责任。”他说，要加强国际化创新、全球化发展的共识，支持各国企业加强分工协作和高效协同，推动产业链上下游贯通，提升全球产业链供应链的治理效能。

(责编：王仁宏、李楠桦)

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