南水北调东、中线一期全部设计单元工程通过完工验收
2022年08月28日09:14 | 来源：光明日报
小字号
光明日报北京8月27日电（记者陈晨）近日，南水北调中线穿黄工程通过水利部主持的设计单元完工验收。至此，南水北调东、中线一期工程全线155个设计单元工程全部通过水利部完工验收，其中东线一期工程68个，中线一期工程87个。这是南水北调东、中线一期工程继全线建成通水以来的又一个重大节点，标志着工程全线转入正式运行阶段，为完善工程建设程序，规范工程运行管理，顺利推进南水北调东、中线一期工程竣工验收及后续工程高质量发展奠定了基础。
南水北调东、中线一期工程建设规模大、时间跨度长、涉及行业地域多，为保证工程验收质量，在南水北调一期工程全面开工初期，原国务院南水北调工程建设委员会就明确了验收相关程序和要求，2006年原国务院南水北调办制定了《南水北调工程验收管理规定》，明确南水北调一期工程竣工验收前，要对155个设计单元工程分别进行完工验收。设计单元完工验收前还需完成项目法人验收，通水阶段验收，环境保护、水土保持、征迁及移民安置、消防、工程档案等专项验收，以及完工财务决算。
2002年12月，南水北调工程开工建设。2014年12月，东、中线一期工程全线通水。通水以来工程运行安全平稳，水质持续达标，工程投资受控，累计调水超过560亿立方米，受益人口超过1.5亿，发挥了显著的经济、社会和生态效益。
(责编：王仁宏、李楠桦)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 扩展现实产业异军突起 行业标准实施助推行业健康发展
- 人民网北京8月27日电 （记者申佳平）日前，中国通信标准化协会扩展现实产业及标准推进委员会（TC625）成立大会在北京召开。多位与会专家表示，近年来，扩展现实产业异军突起，产业规模不断扩大，应用创新不断涌现，下一步应注重加强顶层规划引导，推动扩展现实领域重点行业标准实施与落地，建设健康可持续的产业发展生态。…
相关新闻
- 评论
- 关注