截至8月26日，A股稀土板块已有五矿稀土、北方稀土、盛和资源3家公司相继发布了2022年半年度业绩报告，营收、净利均实现大幅增长。接受《证券日报》记者采访的专家认为，考虑当下新能源等市场需求的持续旺盛，稀土行业高景气度有望持续。

据半年报数据显示，北方稀土实现营业收入201.29亿元，同比增长36.74%，实现归母净利润31.27亿元，同比增长53.6%；盛和资源实现营业收入87.62亿元，同比增长80.16%，实现归母净利润13.47亿元，同比增长148.14%；五矿稀土实现营业收入22亿元，同比增长39.82%，实现归母净利润3.05亿元，同比增长79.85%。

3家稀土公司均通过半年报表示，2022年上半年经营业绩大幅增长的原因之一，系稀土主要产品市场需求整体向好，部分稀土商品市场价格上涨幅度较大所致。北方稀土还表示，受益于上半年国家稀土总量控制计划同比增加，稀土原料产品销售量同比增加。盛和资源则表示，报告期内，公司借助拥有的稀土资源优势，紧抓市场机遇，挖掘产能潜力，保障市场供应，半年度营收规模和利润水平均创历史新高。

此外，广晟有色此前发布的业绩预告显示，公司上半年预计实现净利润1.6亿元至2.1亿元，同比增长91.27%到151.04%；实现扣非净利润1.69亿元至2.19亿元，同比增长67%到116.3%。

深圳中金华创基金董事长龚涛在接受《证券日报》记者采访时表示：“上半年，国内新增开采总量偏向轻稀土；而受缅甸情况影响，重稀土原料进口承压，导致重稀土整体供应不足；此外，今年4月份欧洲陷入能源危机，新能源汽车、工业节能电机、风力发电等需求全面打开，导致重稀土需求大增，镨钕类产品价格快速持续上涨带来了巨大的利润空间，而这一趋势未来仍有望延续。”

“稀土作为重要战略资源得到政策和市场高度重视，相关企业要抓住新能源汽车、风力发电、工业电机等市场需求扩张的机遇，优化产业结构，实现稀土产业多链条、宽领域、高质量发展。”深度科技研究院院长张孝荣向《证券日报》记者表示。

厦门大学中国能源研究院院长林伯强在接受《证券日报》记者采访时表示：“稀土是新能源汽车，风电等新能源行业的重要原材料，且可替代性较差。作为战略资源，稀土在多个领域起着重要的支撑作用。从今年第二批稀土开采、冶炼分离总量指标来看，稀土需求在持续上涨，从而带动指标增速上调。”

“随着我国《稀土管理条例》等一系列管理办法的相继出台，我国稀土行业此前普遍存在的野蛮式开采、低价盲目出口等现象逐渐改善，未来整个稀土产业将向平稳、有序、健康的方向发展。”中南财经政法大学兼职教授谭浩俊在接受《证券日报》记者采访时建议，当前，相关企业应把握行业发展机遇，同时政府也应进一步规范稀土开采、出口等各个环节，最大限度地确保我国宝贵的稀土资源被合理、高效使用。（记者 蒙婷婷 马宇薇）

(责编：王仁宏、李楠桦)

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