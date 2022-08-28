人民网北京8月28日电 （记者李栋）8月28日，由人民网举办的“828企业服务平台”上线暨“北京828 B2B企业节”启动仪式在京举行。华为北京总经理张东亚在发言时表示，“北京828 B2B企业节”是属于企业自己的节日，致力于帮助中小企业成就好生意、成为好企业。

张东亚表示，在数字化转型的浪潮下，广大中小企业受到自身数字化能力、技术人才等各方面限制，多数企业数字化转型还处于起步阶段。此外，中小企业还面临着经营困难、成本高、品牌力弱、缺乏技术支持、缺少转型经验、融资难等难题。这些都是当前中小企业所面临的共性问题。

在数字化长跑的道路上，如何帮助中小企业解决面临的困难，帮助他们成就好生意、成为好企业？张东亚认为，“828 B2B企业节”旨在聚焦商机促进、优品优惠、技术创新、品牌提升、经验分享、人才发展六大价值，来帮助中小企业成就好生意、成为好企业。

他表示，希望通过这次活动推动北京地区大信息产业集群建设，与企业联合开发更多围绕创新场景和商业闭环的产品和解决方案，加速其技术发展，为北京打造数字经济标杆城市和科创中心贡献力量。

“此外，华为集聚了各方伙伴的力量，针对‘专精特新’各维度发展的需求，在智能办公、企业营销、ERP、财税费控、咨询服务等方面提供多重优惠方案。希望更多的北京企业能够通过华为大生态来获取更多的资源和能力，实现更务实、更高效的发展。”他说。

(责编：王仁宏、吕骞)

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