人民网北京8月28日电 （黄盛）8月28日，由人民网举办的“828企业服务平台”上线暨“北京828 B2B企业节”启动仪式在京举行。中国中小企业协会常务副会长马彬在活动上发言时表示，助力中小企业发展要在挖掘政策空间、扩大市场需求、增强企业竞争力上发力。中小企业协会要发挥桥梁纽带作用，推动中小企业发展环境改善，促进企业健康发展。

马彬介绍说，截至今年6月末，我国登记注册企业超过5000万户，其中95%以上是中小企业，受疫情反复和复杂多变的国际形势影响，大多数中小企业面临订单不足、成本高企、应收账款回款慢、供应链不畅等困难。

今年7月，中国中小企业协会对3000家中小企业调查显示，42%的企业反映市场需求不足，36%的企业反映现金流紧张，反映用工成本和原材料成本高的企业接近30%。

马彬认为，人民网策划发起的“小巨人护航计划”，构建起的“828企业服务平台”，对企业提供政策解读、反映诉求、品牌宣传、拓展业务等方面的服务，提升了社会化服务能力，为中小企业赋能将发挥重要作用。

“中国中小企业协会将与人民网进一步深化合作，发挥各自优势，共同为中小企业提供务实创新的服务，为稳增长、促发展作出更大的贡献。”她说。

(责编：王仁宏、吕骞)

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