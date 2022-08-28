人民网北京8月28日电 （记者李栋）8月28日，由人民网举办的“828企业服务平台”上线暨“北京828 B2B企业节”启动仪式在京举行。全国工商联原副主席庄聪生通过视频进行发言时表示，要帮助中小企业主动适应新时代发展变化，选择适合自己的发展路径和模式，坚定不移走“专精特新”的发展道路。

庄聪生表示，我国民营企业特别是中小企业生产经营规模小、产业层次低、抗风险弱、成本敏感程度高，中小企业走“专精特新”发展道路显得尤为重要。

“大中小微企业齐生共长、互利共赢、相得益彰，多样化、差异化的经济生态是我国经济的重要特色。”庄聪生表示，目前随着科学技术快速发展，社会分工越来越精细、越来越专业，每个企业都有精耕细作的领域和行业。只有把自己所在的专业做到极致，才能在激烈的市场竞争中生存发展。

“时代在变化，科学技术在快速迭代，在疫情的反复冲击下，企业发展路径和商业模式也在发生变化，中小企业应主动适应新时代发展变化，增强忧患意识、风险意识、挑战意识和机遇意识，选择适合企业的发展路径和模式，在自己熟悉的行业和领域精耕细作，努力打造成百年老店、百年企业。”他说。

(责编：王仁宏、吕骞)

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