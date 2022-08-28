人民网北京8月28日电 （黄盛）8月28日，由人民网举办的“828企业服务平台”上线暨“北京828 B2B企业节”启动仪式在京举行。中国上市公司协会党委委员、副秘书长潘广标在活动上发言时表示，资本市场在近年来不断深化供给侧改革，大力推进制度创新，形成了主板、创业板、科创板、北交所、新三板等多层次的资本市场，持续提升对中小企业创新发展的服务能力，对于中小企业做大做强做优意义重大。

潘广标介绍说，随着资本市场服务的覆盖面和普惠性逐步提升，尤其是注册制改革以后，资本市场对科技创新企业的支持力度不断加强，设立科创板支持科技企业，完善创业板支持成长型创新创业企业，设立北交所打造服务创新型中小企业主阵地。资本市场进一步助力中小企业的发展，激发了市场主体的创新活力，助力经济高质量发展。

据统计，截至目前，我国A股上市公司中有398家“专精特新”企业挂牌上市，市值规模超过3.3万亿元，占A股总市值的3.7%。

他说，中国上市公司协会作为中国证监会领导下的全国型上市公司自律管理组织，始终关注并服务创新型中小企业。下一步，协会将继续关注创新型中小企业的发展和成长规律，充分发挥协会的全国型平台优势，促进中小企业和大企业的融通交流，使好的资源要素在产业链的上下游顺畅流动，为“专精特新”中小企业发展贡献力量。

(责编：王仁宏、吕骞)

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