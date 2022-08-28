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海尔卡奥斯林忠毅：企业数字化要破解不敢转、不会转的问题

2022年08月28日16:40 | 来源：人民网
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人民网北京8月28日电 （记者夏晓伦）8月28日，由人民网举办的“828企业服务平台”上线暨“北京828 B2B企业节”启动仪式在京举行。海尔卡奥斯副总经理、行业方案总经理林忠毅在活动上发言时表示，当前工业互联网的发展面临五大挑战，企业意愿不强、应用产品不足、核心技术欠缺、生态系统薄弱，以及商业模式不清。

林忠毅介绍，卡奥斯平台是具有中国自主知识产权，是全球首家引入用户全流程参与的工业互联网平台。“我们实现了企业、用户和资源之间的零距离，相较国际上的工业互联网平台，主要有两大差异化：第一，采用大规模定制模式，实现生产方式的颠覆；第二，在商业模式方面，实现了多边交互、升值分享。”他说。

林忠毅表示，很多中小企业在上平台、用平台、推进数字化转型过程中存在着不想转、不愿转、不会转的问题，造成数字化转型慢。

对此，林忠毅介绍了卡奥斯平台的实践与探索：“平台是从先减后方，从点到线、到面、到一个系统。首先从场景数字化切入，再到企业数字化，帮助企业塑造工业互联网基因，再到园区数字化，帮助打造数字产业园区，在实现行业数字化，最后实现经济数字化，帮助构建城市产业大脑。”

最后，林忠毅对企业数字化转型提出了三点建议：首先，要有清晰的商业逻辑，“这是企业数字化转型非常成功的关键”；第二，是数字化顶层架构的设计，“这个要有序开展、循序渐进”；第三，是明确数字化的突破口，“要把钱花在刀刃上，样本先行，透过样本再去复制。”

(责编：王仁宏、吕骞)
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