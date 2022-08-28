人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

工信部中小企业局王岩琴：纾困解难、优企培育促进中小企业发展

2022年08月28日16:40 | 来源：人民网
小字号

人民网北京8月28日电 （记者栗翘楚）“中小企业量大面广、复杂多样、差异明显，受自身规模、人才、技术等因素所限，急需全方位、多渠道和精准化的服务。”8月28日，在人民网举办的“828企业服务平台”上线暨“北京828 B2B企业节”启动仪式上，工信部中小企业局副局长王岩琴在发言时表示，近年来工信部一手抓纾困解难，一手抓优企培育，着力促进中小企业平稳健康发展。

王岩琴表示，针对广大中小企业面临的超预期多种因素影响，3月份，工信部启动了“一起益企”中小企业服务行动，会聚和带动了各类社会优质服务资源，组织服务进企业、进园区、进集群，为中小企业送政策、送管理、送技术。5月份，国务院促进中小企业发展工作领导小组办公室组织开展了“2022年全国中小企业服务月”活动，通过部门横向协同、上下纵向联动、示范引领带动，帮助中小企业应对新一轮疫情影响，加快复工复产。

她说，针对“专精特新”等优质中小企业，2021年11月国务院促进中小企业发展工作领导小组办公室印发了为“专精特新”中小企业办实事清单，提出了助力开拓市场、精准对接服务等10个方面31条具体措施，推动形成了一批“专精特新”中小企业专属服务产品，组织开展了大中小企业融通创新携手行动，“千校万企”携手创新伙伴行动等，为“专精特新”中小企业赋能。

当前，中小企业个性化服务需求日益增多，对服务机构供给提出了新的要求。新一轮科技革命也创造了新的服务供给和新的需求，为各类服务平台发展带来了新机遇。

“人民网作为国家重点新闻网站的排头兵，上线‘828企业服务平台’，致力于广泛融合各界资源，通过政策服务、诉求反映、需求对接等形式为中小企业服务，为包括‘小巨人’企业在内的广大中小企业发展增添了新的优质服务渠道。我们期待人民网充分发挥自身优势，不断创新服务方式，丰富服务内容，提升服务质效，助力中小企业的高质量发展。” 王岩琴说。

(责编：王仁宏、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
帮助企业实实在在获利 人民网“828企业服务平台”上线
　　人民网“828企业服务平台”正式上线。人民网 徐铮摄 人民网北京8月28日电 （记者杜燕飞）为培育、赋能“专精特新”中小企业发展，人民网今天发布了“小巨人护航计划”，并上线了计划的承载平台“828企业服务平台”。…
锚定“专精特新”企业 构建大中小企业合作共赢良好生态
　　人民网“828企业服务平台”上线。人民网 徐铮摄 随着疫情防控和帮扶措施落地，中小企业经营有所回暖。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部