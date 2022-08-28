人民网北京8月28日电 （记者栗翘楚）“中小企业量大面广、复杂多样、差异明显，受自身规模、人才、技术等因素所限，急需全方位、多渠道和精准化的服务。”8月28日，在人民网举办的“828企业服务平台”上线暨“北京828 B2B企业节”启动仪式上，工信部中小企业局副局长王岩琴在发言时表示，近年来工信部一手抓纾困解难，一手抓优企培育，着力促进中小企业平稳健康发展。

王岩琴表示，针对广大中小企业面临的超预期多种因素影响，3月份，工信部启动了“一起益企”中小企业服务行动，会聚和带动了各类社会优质服务资源，组织服务进企业、进园区、进集群，为中小企业送政策、送管理、送技术。5月份，国务院促进中小企业发展工作领导小组办公室组织开展了“2022年全国中小企业服务月”活动，通过部门横向协同、上下纵向联动、示范引领带动，帮助中小企业应对新一轮疫情影响，加快复工复产。

她说，针对“专精特新”等优质中小企业，2021年11月国务院促进中小企业发展工作领导小组办公室印发了为“专精特新”中小企业办实事清单，提出了助力开拓市场、精准对接服务等10个方面31条具体措施，推动形成了一批“专精特新”中小企业专属服务产品，组织开展了大中小企业融通创新携手行动，“千校万企”携手创新伙伴行动等，为“专精特新”中小企业赋能。

当前，中小企业个性化服务需求日益增多，对服务机构供给提出了新的要求。新一轮科技革命也创造了新的服务供给和新的需求，为各类服务平台发展带来了新机遇。

“人民网作为国家重点新闻网站的排头兵，上线‘828企业服务平台’，致力于广泛融合各界资源，通过政策服务、诉求反映、需求对接等形式为中小企业服务，为包括‘小巨人’企业在内的广大中小企业发展增添了新的优质服务渠道。我们期待人民网充分发挥自身优势，不断创新服务方式，丰富服务内容，提升服务质效，助力中小企业的高质量发展。” 王岩琴说。

(责编：王仁宏、吕骞)

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