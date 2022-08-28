原标题：华为携手3万家合作伙伴共同发起828 B2B企业节

为助力中小企业创新发展，8月28日，华为联合3万家生态伙伴，共同发起了全国首个基于数字赋能的828“B2B企业节”。

华为公司高级副总裁、中国地区部总裁鲁勇在启动仪式上表示，要让中小企业跟上数字化转型的步伐，真正解决他们的问题，有两个最关键的发力点：一是要让他们有更好的商机，二是要帮助他们降本增效，这就是华为联合生态伙伴打造828 B2B企业节的初衷。

“828 B2B企业节既是企业数字化创新发展的交流与赋能平台，也是首个属于企业自己的节日。一方面，让优秀的企业与优秀的产品被更多的需求方看到，另一方面，也让广大中小企业能得到更多更好的产品与服务。”鲁勇说。

上万款优惠产品、300项优惠政策 降低企业数字化成本

作为扩大就业、改善民生、稳定经济的重要支撑，中小企业在迈向高质量发展的过程中，数字化转型已成为“必修课”。然而，中小企业大多面临着“不敢转、不会转”的困境，并受困于资金、技术、人才等一系列问题。

针对上述问题，节日将基于商机促进、优品优惠、技术创新、品牌提升、经验分享、人才发展等企业关注的六大价值，重点围绕专精特新、中小企业纾困、企业初创、中企出海等四大场景展开行动。

节日期间，华为云及生态伙伴将提供1万多款产品，并发布100多款新产品，覆盖企业办公、财务管理、安全服务、智能制造、数据处理等多个数字化场景。

既有优品，也有优惠，以华为云为例，2000多款产品、华为终端云服务的花瓣引擎和服务号资源，都会以特别的折扣、补贴、优惠提供给企业，减轻其数字化一次性投入成本。

华为及伙伴在提供产品优惠补贴之外还有生态发展基金及300多项优惠政策。其中针对专精特新、中小企业纾困、企业初创、中企出海重点场景提供了专项扶持包，包括特定的产品与服务包、数字化转型咨询、经验分享、人才赋能、高至百万级的上云补贴等。

80个城市、上千场活动 为企业面对面纾困

在谈到针对中小企业的具体扶持行动时，华为中国区副总裁、华为云中国区总裁张修征说道，消费互联网和产业互联网有本质区别，To C的消费互联网可以靠纯线上的方式实现商业闭环，但To B的产业互联网想要在线上实现商业闭环非常困难，它必须下沉到工厂、厂房、办公、作业场景中，一定要将线上线下的方式相结合来服务广大企业。

因此，华为联动了覆盖全国300多个地市、两千多个区县的3万家伙伴，在828 B2B企业节期间，将在全国超过80个城市举办超过1000场线上线下活动，聚焦于“深耕行业”“专精特新”“走进华为”这三大系列活动。

同时，华为还将基于全国150多个赋能云创新中心，联合生态伙伴的力量支持当地企业实现数字化转型。

据了解，8月28日-9月28日为期一个月的828 B2B企业节，将设置四大专题周：新品发布周、商机促进周、技术创新周及经验分享周。

以技术创新周为例，华为云将提供生态发展基金，面向技术型伙伴的扶持计划，在解决方案联创、开发者赋能、人才生态领域持续投入，以助力开发者和中小企业加速实现创新。同时，企业节也倡议大型科技企业开放自己的技术生态，更好地形成技术创新产业生态，满足客户在创新和数字化领域的需要。

而经验分享周则联合了有经验、有资源的大企业，手把手地通过线上+线下相结合的方式传授经验，并组织中小企业之间的互访活动，帮助企业更好地应对数字化这个复杂的实践题。

3万伙伴聚沙成塔 助推企业高质量发展

828 B2B企业节联合发起单位为中软国际、软通动力、伟仕佳杰、神州数码、拓维信息、赛意信息、金蝶、用友，协办单位为明源云、欧电云、黑湖科技、易方信息、华胜天成、北明软件、安畅网络等。

在启动仪式上，上述企业纷纷表示，将会在节日期间推出更多的优惠产品及政策，并推出了一系列具体举措，从商机、技术、资金、品牌、管理、人才等各方面赋能中小企业，推动其数字化发展。

在中软国际董事局主席兼CEO陈宇红看来，828 B2B企业节是一个应运而生的节日，“我们与华为有同样的共识，认为充满活力的中小企业是我国经济韧性的重要保障。中软国际和华为一样有责任、有义务通过发挥自身在IT服务方面的优势，帮助中国几千万中小企业搭上信息化的快车，以数字化赋能企业快速成长。”

“我们希望把自己的能力和模型跟行业相结合，赋能到产业升级及企业能力提升上，在产品打造方面，将联合华为及生态伙伴共创真正解决问题的产品。希望未来中国的所有中小企业都能成为828 B2B企业节受益者。”拓维信息董事长李新宇表示。

赛意信息董事长兼CEO张成康表示，“828 B2B企业节只是一个起点，未来赛意会持续将制造业20多个重点行业十多年的经验，形成好的解决方案，研发出好的软件产品和平台，支撑企业特别是中小企业的发展，助力中国的制造业更好、更强、更有力地发展。”

“我们呼吁更多企业参与进来，把它真正变为助力中小企业数字化转型的节日与平台。聚沙成塔、众人拾柴，我们希望汇聚大家的力量，帮助更多的中小企业在数字化的世界中受惠，在828 B2B企业节里成就好生意，成为好企业。”鲁勇说。

(责编：李源、曹淼)

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