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上半年我国信息消费规模3.24万亿元（新数据 新看点）

2022年08月29日05:17 | 来源：人民网－人民日报
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　　数据来源：工信部
　　制图：张丹峰

　　本报北京8月28日电　（记者王政）记者日前从工信部获悉：我国信息消费已成为增长迅速、创新活跃、辐射广泛的消费领域，市场规模由2014年的2.8万亿元增长至2021年的6.8万亿元。今年上半年，我国信息消费规模达到3.24万亿元，同比增长6%。

　　信息基础设施提速降费成效显著，移动互联网流量快速增长。截至7月末，我国固定互联网宽带接入用户总数达5.66亿户，5G移动电话用户达4.75亿户，已实现“村村通宽带”“县县通5G”“市市通千兆”。前7月，我国移动互联网累计流量达1463亿GB，同比增长19.1%。

　　信息消费的内涵和外延不断扩展，融合发展新业态、新模式加速涌现。今年上半年，商务大数据重点监测的电商平台累计直播超6000万场次，累计观看超5170亿人次。

　　全国网络零售市场企稳回升，农村网络零售市场持续恢复。今年上半年，农村网络零售额达9759.3亿元，同比增长2.5%。移动支付交易规模全球第一，2021年，我国银行机构共处理网上支付业务超过1000亿笔，金额高达2354万亿元。

　　


　　《 人民日报 》（ 2022年08月29日 01 版）
(责编：赵欣悦、白宇)
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