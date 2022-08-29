本报记者

今年以来，面对复杂严峻的国内外环境，我国坚持稳中求进工作总基调，全面落实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求，推动扎实稳住经济一揽子政策举措落到实处，努力巩固经济回升向好趋势。

国务院第九次大督查将稳增长作为督查重点，连日来，19个督查组奔赴各地开展实地督查，对照扎实稳住经济一揽子政策举措任务开展重点督查，协调解决各地经济恢复面临的突出问题，推动各项政策效应加快释放。

抓项目促投资，加快形成实物工作量

室外机声隆隆，工厂区域土建正酣；室内紧张有序，洁净车间调适收尾……第六督查组成员来到浙江省杭州市一处集成电路芯片生产线项目探问题、查进度。

“项目于去年3月开工建设，目前资金已按计划到位，土建工程完成90%左右，预计今年底竣工投产。”项目负责人介绍。

实地调研、现场座谈后，督查组了解到，在项目推进过程中，相关部门及时建立专班机制协调服务，同步实现项目开工与电力供应，避免常规建设方式下需要使用临时电的问题，不仅加快项目进展，还为企业节约成本上千万元。

盐城SK动力电池二期、昆山友达光电液晶面板扩产、淮安中天钢帘线等一批重大产业项目开工建设，白鹤滩—江苏特高压直流等工程竣工投产……第五督查组发现，江苏省坚持政策发力适当靠前、适时加力，把稳增长放在更加突出位置，制定实施“苏政40条”“苏政办22条”等政策，推动各项政策措施直达快享、速享尽享、非申即享，为稳增长提供了有力支撑。目前220个省级重大项目开工率达82.6%。

今年以来，国家出台一系列政策举措扎实推动“十四五”规划纲要重大工程项目实施，各地多措并举，跑出项目建设“加速度”。

第六督查组调研发现，浙江省建立重大项目“周监测、半月调度、在线晾晒”机制，加强重大项目调度管理。截至7月底，379个新建项目已开工300个，开工率达79.2%。

第十一督查组在湖南省了解到，当地通过并联审批、容缺受理和先建后验，大幅压减项目报建程序，今年以来，已累计新增完成立项项目2万个，总投资额2.2万亿元。

既要推动重大项目加快落地，也要促进重大民生工程加快实施。督查组在黑龙江、陕西等地督查期间，通过实地暗访、调阅资料、现场座谈等方式，对群众反映强烈的问题线索进行核查，发现一些地方老旧小区改造还存在项目推进缓慢、“半拉子”工程、工程质量存在缺陷等问题。对此，督查组提出相关建议，督促各地对照任务清单、明确施工期限，排查整治问题工程，建立问题整改台账，加快推动项目完工，确保问题整改不反弹，真正为群众建好房、让群众住好房。

优环境促消费，更好释放内需市场潜力

汽车业是国民经济重要的战略性、支柱性产业，也是稳增长、促消费的重要领域。着眼于破除制约汽车流通消费中存在的难点堵点，打通政策落实的“最后一公里”，督查组在各地调研走访。

根据群众反映的哈尔滨市二手车交易市场存在隐性壁垒和乱收费等问题线索，第三督查组深入当地多个车辆管理所、机动车登记服务站进行实地核查，督查发现，当地二手车交易市场存在二手车交易发票不互认、市场经营服务收费与行政收费捆绑等问题，增加了消费者负担，不利于二手车交易流通。督查反馈相关问题后，哈尔滨市召开整改专题会议，立行立改，明令禁止捆绑收费，确保各项要求落到实处。

群众反映的问题在哪里，督查就深入到哪里。群众反映，杭州市交管部门在办理新车置换旧车登记上牌时，需要办理居住告知单，外地车主往返办理耗时耗费，购车计划一再延迟。

第六督查组赶赴杭州市车管所暗访调查，并组织相关部门座谈。督查发现，当地政策在存量车牌车主置换新车的注册登记方面仍有优化空间，应以更大力度提供便民服务，促进汽车更新消费。经沟通协调，杭州市公安局已明确将落实督查建议、及时调整举措，以减轻车主负担，更好释放消费需求。

通过解决一件件群众关切的“小事情”，形成增进民生福祉、释放内需潜力的“大效果”。

郑州市累计发放汽车消费券1.88亿元，带动新车销售3.92万辆；濮阳市投入资金1600万元发放专项消费券，带动商品消费约6.3亿元……第九督查组了解到，河南省针对汽车、家电、成品油等重点领域累计发放消费券超7.7亿元，通过改善居民消费环境，有力激发商品消费潜力。

年内新增非营业性客车牌照额度4万个，新能源车以旧换新最高给予每辆车1万元的财政补贴，支持大型商场、电商平台等企业以打折、补贴等方式开展家电以旧换新……第四督查组了解到，上海市以大宗消费为抓手，出台一系列有力举措促进消费回暖。据统计，6月、7月，上海市汽车类社会零售总额均实现单月同比增长，增速分别达12.4%、24.2%。

抓落实强支持，推动政策效应加快释放

地方政府专项债券是落实积极财政政策的重要抓手，为带动扩大有效投资、稳定经济大盘，今年专项债券发行进度明显快于往年。当前，专项债支出进度如何，各项资金是否用在刀刃上？

规划4000万人次的年旅客吞吐量、30万吨货邮吞吐量、126个停机位……在太原机场三期改扩建工程现场，大型机械来回穿梭，这个今年5月底正式开工的山西省重点工程，将成为当地发展的新引擎。

第一督查组了解到，山西省已安排专项债券资金406.59亿元，用以保障太原机场三期改扩建、集大原高铁、汾石高速、太忻一体化经济区基础设施等613个重点项目建设，占全年专项债券额度的68.8%。

要素跟着项目走，资金花到紧要处。第八督查组了解到， 江西省依托直达资金监控系统，对直达资金预算执行情况进行监控分析，对支出进度一直偏慢的部门和单位，主动协调了解情况，及时下达关注函。通过构建资金全程监管网络，让资金下达坐上“直通车”。分四批次拨付给省交通投资集团公司用于江西省大广高速公路改扩建工程，最快一笔资金从中央预算下达到实际拨付仅用30天。

运用政策性开发性金融工具支持重大项目建设，是扩大有效投资的重要抓手。通过查看施工现场、访谈项目企业、与相关部门展开座谈，督查组发现，一些地方在政策落实中仍存在堵点难点。

在广东省，第十二督查组在督查过程中发现，由于资金是否属于隐性债务不明确、各方对开工要求理解有歧义等，部分地方政府和企业对于申请使用政策性开发性金融工具、银行对资金投放仍存在顾虑。对此，督查组提出建议，从明确资金性质、明晰职责分工、细化具体政策等方面改进，以保障更大规模资金投资到位、重要项目加快落地。

在福建省，第七督查组了解到，加快形成实物工作量仍存在资金投放不符合财务规定、拟投放项目手续不齐备、项目推送审核流程协调不足等堵点。督查组建议，从规范资金投放各环节操作流程、加强项目推进前端管理和提升项目有效性等方面入手，进一步推动政策性开发性金融工具资金落地见效。

（本报记者韩鑫、喻思南、罗珊珊、杨彦帆、毕京津、叶传增、刘晓宇）

《 人民日报 》（ 2022年08月29日 02 版）

(责编：赵欣悦、白宇)

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