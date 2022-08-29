本报记者 李 蕊

寿光的番茄是彩色的。

走进山东省寿光市丹河设施蔬菜标准化生产示范园品鉴中心，展示区摆满了各种“奇菜异果”。仅番茄就有红、橙、黄、绿、青、白、紫等10余种颜色，形状各异。“集团已经培育了70多个具有自主知识产权的蔬菜品种，其中特色番茄的市场认可度较高，有些品种表现超过国外种子，但价格可以低1/3左右。”山东寿光蔬菜种业集团董事长刘欣庆说。

有“中国蔬菜之乡”之称的寿光，蔬菜种子曾长期依赖进口。“10年前，菜农每年购买种子种苗大约需要6亿元，其中近4亿元支付给了国外公司。比如番茄进口种子，每亩地平均要800元至1000元，是国内种子的3到5倍。”刘欣庆介绍。

为破解种子“卡脖子”难题，2012年起，寿光市出台蔬菜种业发展系列扶持政策，培育一批具备自主研发能力的种业企业，其中7家获批省级种业技术研发中心、4家建有种质资源库。山东寿光蔬菜种业集团建造的种质资源库，可保存种质资源20余万份，目前入库育种材料2.1万份，是山东省最大的蔬菜种质资源保护中心。

“我们以潍坊国家农业开放发展综合试验区建设为契机，建成投用了国家现代蔬菜种业创新创业基地研发中心，先后与中国农科院、中国农业大学等10多家科研院校建立了深度合作关系，携手培育蔬菜良种。”寿光市农业农村局局长王立新介绍，目前寿光市自主研发的蔬菜新品种达到167个，国产种子市场占有率已由2010年的54%提升到70%以上。

良种还须配良法。今年36岁的郑景渠，从父亲手上接过温室大棚蔬菜生产的“接力棒”。在孙家集街道的瑞航家庭农场里，蔬菜大棚全部应用了智能电气化设备，菜农们正忙着耙平土壤、起垄做畦、栽种幼苗。郑景渠掏出手机，指尖轻点，水肥一体机“轰轰”作响，棚顶放风口缓缓拉开。“以前靠经验，现在靠标准。提前设定施肥量、给水量、温度等数据，物联网设备可以全方面监测作物长势，遇到问题系统自动报警，点手机代替了动锄头。”郑景渠说，照着标准干，产量翻了番，一个棚带来年收入超过40万元。

近年来，寿光市建起丹河设施蔬菜标准化生产示范园、现代农业高新技术试验示范基地等现代化园区，带头推行农资、技术、管理、检测、品牌、销售“六统一”标准化管理，融合应用物联网、大数据、电气化、云计算等，推广自动控温、自动喷滴灌、自动放风、自动施肥、自动卷帘“五个自动化”技术。“目前，现代化园区已辐射带动80％以上的农户进入标准化生产时代，吸引了一批像郑景渠这样的年轻人返乡创业。”王立新说。

寿光在品牌建设上攻坚发力，“寿光蔬菜”已成功注册为地理标志集体商标，全市拥有“乐义蔬菜”“七彩庄园”2个中国驰名商标，认证“三品一标”（无公害农产品、绿色食品、有机农产品和农产品地理标志）农产品315个。“借助品牌优势，小农户与大市场有效衔接。我们的优质蔬菜已经走出国门，卖到海外。”在稻田镇崔岭西村众旺果蔬专业合作社，村支书崔玉禄指着墙上挂着的一张蔬菜运输路线图说，合作社现有社员165户，蔬菜价格平均每斤高出市场价格0.2元，每年可为每户增收近3万元。

“嗞啦——”在寿光市亿龙食品股份有限公司加工车间里，自动化油炸生产流水线高速运转，经过一道道标准化工序后，工人将炸好的土豆、豆角打包。不久后，这些预制菜将被配送至客户手中。“从初级产品向精深加工产品的链条延伸，推动蔬菜发展进一步迈向品牌化、高端化。”王立新介绍，近两年，寿光以即配类预制菜为代表的食品加工企业如雨后春笋般发展起来，2021年重点培育的预制菜企业有27家，产业年产值78.8亿元。

“前端拎稳‘菜篮子’，聚力做好标准制定、种子研发、技术集成创新；后端端牢‘菜盘子’，培育特色蔬菜品牌、打通高端销售渠道；中间以合作社、家庭农场为主体，构建新型农业经营体系。”寿光市委书记赵绪春说，未来，寿光将全链条发力，提升农业竞争力，推动建成结构合理、链条完整的千亿级优势特色产业集群。

《 人民日报 》（ 2022年08月29日 04 版）

(责编：赵欣悦、白宇)

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