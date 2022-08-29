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位于平陆运河出海口附近的北部湾港钦州港区大榄坪作业区。

新华社记者 曹祎铭摄

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平陆运河项目估算总投资727.3亿元，是新中国成立以来建设的第一条江海连通的大运河，也是西部陆海新通道的骨干工程。建成通航后，平陆运河将直接开辟广西内陆及我国西南、西北地区运距最短、最经济、最便捷的出海通道，大幅提升运输能力和效率，为区域协调发展和对外开放注入强劲动力。

8月28日上午9时许，平陆运河建设动员大会在广西钦州市灵山县旧州镇举行，标志着平陆运河正式进入实质性建设阶段。平陆运河是新中国成立以来建设的第一条江海连通的大运河，也是西部陆海新通道的骨干工程，始于广西南宁市横州市西津库区平塘江口，经钦州市灵山县陆屋镇沿钦江进入北部湾，全长约135公里。

建成后，平陆运河将成为西江干流向南入海的全新快速通道，西南地区货物经此出海，相比以往从广州出海可缩短入海航程约560公里，预计每年可为西部陆海新通道沿线地区节省运输费用52亿元以上。未来，运输能力和效率极大提升，江海连通能力显著增强，大力发展向海经济、构建新发展格局掀开了崭新的一页。

将实现广西内河航道网、云贵部分地区航道与海洋运输直接贯通

“平陆运河先后被纳入《西部陆海新通道总体规划》、‘十四五’规划纲要等重要规划。”广西壮族自治区党委书记刘宁介绍，建成通航后，平陆运河将直接开辟广西内陆乃至我国西南、西北地区运距最短、最经济、最便捷的出海通道。

上个世纪以来，规划建设平陆运河的步伐已渐渐迈开。新中国成立后，广东、广西曾多次联合组织力量进行勘察；1982年，水利部珠江水利委员会西江局组织编撰了《平陆运河考察报告》；1992年11月，广西交通厅完成了《平陆运河工程建设前期工作立项报告》。

进入21世纪，规划建设平陆运河的步伐逐步加快。2021年，“十四五”规划纲要明确“研究平陆运河等跨水系运河连通工程”。也正是在这一年，广西成立平陆运河项目建设工作领导小组。

据介绍，平陆运河航道等级为内河Ⅰ级，可通航5000吨级船舶。建设内容包括航道工程、航运枢纽工程、沿线跨河设施工程以及配套工程，以发展航运为主，结合供水、灌溉、防洪、改善水生态环境等，项目估算总投资727.3亿元，建设工期为54个月。

在平陆运河前期建设阶段，中国交通建设股份有限公司对运河沿线山川地质地貌、自然资源、风土民情及经济社会发展情况进行了勘察调研，借鉴永定河流域综合治理开发模式，形成了《平陆运河开发建设模式建议方案》等系列成果。“先导工程开工前各项要件、审批均已齐备。下一步，我们力争今年12月前完成全线工程初步设计和技施图纸的审批工作。”平陆运河集团有限公司总经理莫菲城说。

平陆运河建成后，将实现广西5873公里内河航道网、云贵部分地区航道与海洋运输直接贯通。从此，上游地区货物可直接通过平陆运河从北部湾出海，极大释放航运优势和潜力，有效解决西江航运不畅问题。“平陆运河建设功在当代、利在千秋，水到渠成日，就是通江达海时。”广西壮族自治区主席蓝天立说。

交通运输部部长李小鹏表示，平陆运河是优化提升全国水运网络、加快建设国家综合立体交通网的联网工程，是建设西部陆海新通道、加快建设交通强国的标志性工程，是贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展的实际行动，对广西及西南地区经济社会发展具有重大战略意义。

促进区域协调发展，助力形成新优势

“建设平陆运河，对于深入促进西部大开发以及区域经济社会发展将产生积极而深远的影响。”广西北部湾国际港务集团有限公司平陆运河办公室主任宁武介绍。

未来，平陆运河将以南宁、钦州为重点，带动柳州、贵港、防城港、来宾、梧州、北海等城市发展。沿着西江黄金水道向上游延伸至云南等地、向下游延伸至粤西等地，并沿西部陆海新通道向北辐射至四川、重庆、贵州、湖南、陕西、甘肃等地。

“平陆运河的建设将给南宁带来一片海，助力我们寻找发展的新优势。”南宁市工业和信息化局副局长吴保民说。目前，南宁市正着力打造东部产业新城，对接粤港澳大湾区建设。在东部产业新城中，伶俐片区以新能源汽车产业园项目为主，六景片区以临港新材料产业园项目为主。

南宁市东部产业新城可以充分发挥临港优势，降低物流成本，发展临港产业。“运输距离和时间大大缩短，更多的货物会在南宁集中进行水运。现在南宁有一些小型的船舶厂和修理厂，但都不成规模。未来，可能会引进大型的造船企业入驻横州市。”吴保民介绍，南宁市还将抓住机遇，发展建材、有色金属、矿砂等临港型产业。

河海联动也为钦州市的发展带来新机遇。据介绍，钦州市将依托平陆运河的通道运输和牵引功能，构建石化化工、新能源材料和汽车、装备制造、造纸等4条临港优势全产业链，以及油品、煤炭、天然气、粮油、进口矿石等5条战略能源资源全产业链。“我们将围绕平陆运河建设，加快钦州在建的13个百亿元以上龙头项目建设，推动钦州港临港产业向平陆运河沿线布局延伸，打造上下游一体化产业集群。”钦州市委书记林冠说。

“平陆运河将带动西部陆海新通道沿线资源优势加速转化为经济发展优势，优化区域发展布局，推动区域经济平衡协调发展，促进新时代西部大开发形成新格局。”相关负责人表示。平陆运河将为西江中上游地区发展向海经济、承接珠三角地区产业转移、大力开发初级产品创造有利条件，有力促进南宁和钦州经济发展实现突破，带动百色、柳州、来宾、贵港等市创新开放发展。

“我们将按照‘通江达海、整体规划、一次建成、系统运行’的建设方案，加快推进整体项目资源集约利用，加强环境保护、物流运输组织等重大专题研究，一体谋划推进平陆运河经济带发展，造福运河沿岸人民。”广西交通运输厅党组书记陈鸿起说。

有机衔接“一带一路”，服务构建新发展格局

作为有机衔接“一带一路”、服务构建新发展格局的重大工程，平陆运河纵向贯通西江干流与北部湾国际枢纽海港，可以进一步完善西部陆海新通道的结构性功能，大幅提升通道运输能力，维护产业链、供应链稳定。同时，还将推动广西及西南地区更好地实现向海而兴、向海图强，更好地融入中国—东盟命运共同体建设。

“目前，北部湾港的货运吞吐量仍然有很大潜力。平陆运河建成后，从广西到东盟国家，水运更便捷，将改变运输格局，有助于向海经济的发展。”宁武说。出海里程的缩短，不仅可以增加广西本地的货运量，还能牵引集聚更多西部内陆省份的货物从北部湾港出海，让北部湾港成为西部内陆省份货物漂洋过海的一大选择，进一步促进广西经济发展和西部大开发。

“北部湾港将成为真正意义上的出海口。”宁武说，配合公路、铁路、水运等多种方式联运，贵州、云南等地的煤炭、有色金属将以更快速的方式运往北部湾港，并出口至东盟国家。同时，东盟国家的水产品、坚果、水果等也可以经北部湾港，由海铁联运、公铁联运等方式深入西部腹地。

今年上半年，西部陆海新通道共开通海铁联运班列4132列，同比增长42%；北部湾港完成货物吞吐量1.82亿吨，同比增长5%，完成集装箱吞吐量316.5万标箱，同比增长21%。

未来，只要坚持整体规划、系统运行，高水平管理好、运营好、利用好，一条充满活力的繁荣运河、智慧运河、绿色运河必将潮涌八桂、造福人民。

《 人民日报 》（ 2022年08月29日 08 版）

(责编：赵欣悦、白宇)

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