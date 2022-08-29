本报青岛8月28日电 （记者王沛）28日，2022年黄河流域跨境电商博览会在山东青岛西海岸新区闭幕。据不完全统计，这届博览会线上线下参加展览4.5万人次，现场成交额达到3700余万元，达成合作意向合同额2.83亿元，经贸合作交流成效显著。

这届博览会以“梦起黄河 同心共赢”为主题，为期3天，采取线下+线上的形式。博览会展出面积约2万平方米，设置展览、论坛、专题三大类28项活动，线下参展企业超400家，商品品类有九大类1万余种，涉及38个国家和地区。创建的“进口+出口”一站式商贸对接平台，涵盖了国内电商、跨境出口电商、进口电商等类型采购商。

《 人民日报 》（ 2022年08月29日 08 版）

(责编：赵欣悦、白宇)

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