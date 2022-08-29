人民网“828企业服务平台”上线
助力大中小企业融通创新、合作共赢
2022年08月29日05:21 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京8月28日电 （人民网记者杜燕飞）为赋能“专精特新”中小企业发展，人民网日前发布“小巨人护航计划”，并上线“828企业服务平台”（http://828.people.com.cn/）。作为计划的承载主体，平台将汇聚各类企业的供需信息，对接社会各方资源，推动形成大中小企业融通创新、合作共赢的生态，让企业在这里成就好生意，找到好伙伴，实实在在获利。
据介绍，“828企业服务平台”的核心功能包括政策服务、诉求反映、供需对接、专业服务、品牌建设等。平台“政策服务”板块将推出惠企政策集纳解读、政策工具箱、益企公开课、红利计算器等。为便于企业及时、准确地将发展中遇到的各类困难、建议送达有关部门，平台将联合人民网“领导留言板”开辟“诉求反映”专区。
平台还开辟了“企业供需信息对接专区”，人民网将基于企业的注册信息建立“企业名片”，企业可按照地域、行业、经营业务关键词等被检索或被分类推广。此外，针对中小企业发展过程中遇到资源要素短缺、服务短缺等问题，平台将汇聚各类机构与服务资源，结成广泛的护航伙伴，重点围绕创业培育服务、创新赋能服务、数字化转型服务、育才引才服务、管理咨询服务等为中小企业发展助力。
人民网相关负责人表示：“‘小巨人护航计划’可以用‘三个一’概括：搭建一个平台，聚合一众伙伴，服务一批企业。我们将联合相关部门、科研院所、地方政府、大型企业等资源，为中小企业高质量发展、‘专精特新’企业创新升级注入动能。”
《 人民日报 》（ 2022年08月29日 08 版）
(责编：赵欣悦、白宇)
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