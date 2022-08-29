陈丽莎

今年以来，国家电网公司聚焦优化电力营商环境，在浙江等地持续推出政企联合、数字联通等业务模式，提升客户办电便利度、满意度和获得感。

在浙江，国家电网公司积极推动全域11个地市出台电力接入工程费用分担机制。机制明确了项目建筑区划红线外发生的电力接入工程费用由政府和供电公司共同承担。截至8月10日，全省已落地39个项目，涉及资金2.01亿元，有效降低了企业的用电成本。

国网浙江电力深化政企联合，利用政企协同办电信息共享平台，通过“立项赋码”实现供电服务关口前移，将供电方案答复时长压缩1/3，大幅提高企业接电效率；采用电力接入项目“行政联合审批”模式，将客户申报材料由39项缩减为3项，将10（20）千伏项目审批时间由平均2个月缩短到7天。同时，通过完成直接交易降低企业用电成本、延伸投资界面降低企业接电成本、清理规范转供电费加价等措施，帮助企业纾困解难。

在国网杭州供电公司员工的帮助下，杭州富阳区菲滋餐饮连锁店店长俞梦倩，近日通过“网上国网”应用里的“转供电费码”功能，收到了商店所在的商城、供电主体退回的加价电费34110元。国网三门县供电公司助农惠农，从“养殖塘挖到哪里，线路就延伸到哪里”，到全面开展标准化公变台区建设，实现低压接入零投资，精准服务海水养殖产业用电需求。义乌市民吴婧在“浙里办”手机应用上一次性完成了不动产权证申请、水电气联动过户申请、供用电合同签订……

除了不断创新服务方式，降低企业办电、用电成本，国网浙江电力还强化数据联通，推动政企平台数据共享，在浙江政务服务网、“浙里办”手机应用等平台上线办电业务。这些平台可自动获取户籍信息、营业执照信息、产权证明信息等多种电子证照信息，实现居民“刷脸办电”、企业“一证办电”。相比过去的线下模式，不但减少了用户重复提交资料的次数和跑腿次数，还大幅减少了不动产及用水、用电、用气过户办理时间。

“首笔300万元信托资金已打入公司指定账户，请注意查收。”今年初，浙江春晖环保能源股份有限公司就收到了来自国网英大信托公司的放款通知，这是浙江省首单成功落地的碳排放权质押信托业务。与以往常规贷款业务不同，此次质押的标的物不再是企业固定资产，而是碳排放配额。“我们积极推进碳资产金融创新业务，目前绍兴已有7家拥有碳配额的发电企业，通过碳排放权抵押贷款业务取得低息贷款，总额达到1.3亿元。”国网绍兴供电公司相关负责人赵学海介绍，“我们还为997家重点保供企业在人民银行绍兴市中心支行争取到了10亿元再贷款低息优惠资金，确保企业不因资金问题影响正常生产经营。”

在研究开发电力大数据应用等方面，国网浙江电力通过推动浙江省能源大数据中心建设，探索多能源品类数据贯通，为企业绿色低碳转型提供方向。截至目前，浙江省能源大数据中心已接入重点用能企业28290家，占全省重点用能企业的95.02%。通过引导浙江3万余家企业主动参与节能降碳，预计全年节约电量168亿千瓦时，减少碳排放915万吨。基于能源大数据，国网浙江电力研发上线了中小微企业景气指数等60余项数字化产品，为优化营商环境提供助力。

《 人民日报 》（ 2022年08月29日 08 版）

(责编：赵欣悦、白宇)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经