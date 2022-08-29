赵展慧

宏观政策与微观政策紧密衔接，财政政策和货币政策积极配合，金融政策与产业政策齐头并进，一系列政策协同发力，为经济平稳运行提供有力支撑

“依法盘活地方专项债限额空间。”“完善市场化利率形成和传导机制，发挥贷款市场报价利率指导作用，支持信贷有效需求回升，推动降低企业综合融资成本和个人消费信贷成本。”……8月18日召开的国务院常务会议进一步部署稳增长政策举措，加大对实体经济的支持力度。

今年以来，面对复杂严峻的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，宏观政策与微观政策紧密衔接，财政政策和货币政策积极配合，金融政策与产业政策齐头并进，各项政策的系统性、集成度不断增强，更加注重协同发力稳增长。

在稳投资方面，既有地方政府专项债券资金加快使用的支持，又有政策性银行新增信贷投放和政策性开发性金融工具资金的“输血”；在促消费方面，既有新能源汽车购置税免征等政策的延续，又有将充电桩建设纳入政策性开发性金融工具支持范围等新措施出台；在保市场主体方面，既有留抵退税、缓税降费为企业减负，又有“科创债”“科技创新再贷款”为企业创新加力……一系列政策协同发力，为经济平稳运行提供有力支撑。

从当前看，我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，面对新挑战，稳增长政策要更好地协同发力、落地见效。从长远看，在我国经济发展环境的复杂性、严峻性、不确定性上升的形势下，加快构建新发展格局、推动高质量发展，必然要求各项政策协同发力。

更好地凝聚政策合力，要进一步聚焦重点领域、薄弱环节精准发力，发挥出“1+1＞2”的协同效应。当前，广大农村基础设施已经有了明显改善，但相比于城市还较薄弱，这也意味着全面推进乡村振兴还有很大的潜力和空间。应当聚焦这一重点发挥政策合力，引导资金、资本、人才、技术等资源要素更多流向农村，协同推动乡村振兴、城乡融合、共同富裕，加快建设国内统一大市场，也能在当前流动性合理充裕的情况下，找到新的投资空间，释放更多有效需求。

更好地凝聚政策合力，要进一步优化环境，腾挪出发力空间。扩大有效需求，重点领域、关键环节的改革攻坚不能停歇，优化营商环境步伐仍要加快。要进一步打破地方保护和市场分割，促进公平竞争，在一些基础行业领域放宽市场准入，为民营企业创造更多发展机遇……只有不断拆除市场樊篱，才能让各类政策减少传导阻力，环环相扣发挥合力，激发出各类市场主体源源不断的创新活力。

更好地凝聚政策合力，要进一步加强风险评估，全面系统把握政策的时度效。各地方各部门应加强沟通协作，结合实际找准各自的政策落点，并进行充分的事前评估，防范可能出现的债务风险和重复建设等问题。

尽管当前内外形势严峻复杂，但我国发展仍具有诸多战略性有利条件，经济韧性强、潜力足、回旋余地大的基本面也不会改变。只要我们保持战略定力，坚定做好自己的事，以更强的政策合力抵御风险挑战，就一定能巩固经济回升向好趋势，保持经济运行在合理区间，力争实现最好结果。

《 人民日报 》（ 2022年08月29日 18 版）

(责编：赵欣悦、白宇)

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