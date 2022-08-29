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建好用好重大科技基础设施（创新谈）

海  声
2022年08月29日05:24 | 来源：人民网－人民日报
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　　建好用好重大科技基础设施，让这些“超级平台”更好发挥作用

　　

　　近日，国家重大科技基础设施“稳态强磁场实验装置”实现重大突破，创造场强45.22万高斯的稳态强磁场，超越已保持了23年之久的45万高斯稳态强磁场世界纪录。我国“稳态强磁场实验装置”自投入使用以来，已运行超过50万个机时，为国内外170多家科教机构提供了实验条件，支持科研人员在物理、化学、材料、生命、工程技术等领域开展3000多项前沿研究，取得系列重要科研突破。

　　“稳态强磁场实验装置”是典型的重大科技基础设施。作为实现重要科学技术目标的大型设施，重大科技基础设施需要通过较多资金投入建设，建成后还需长期稳定运行来进行持续的科学技术活动。随着科学探索的不断深入，越来越多的科学研究需要依托重大科技基础设施开展。几十年来，相当数量的前沿科学突破是通过应用重大科技基础设施取得的。当前，世界各国都非常重视重大科技基础设施建设，以加快产生重大原创成果。

　　近年来，我国着力推进基础研究和应用基础研究，重大科技基础设施建设、应用捷报频传，500米口径球面射电望远镜、上海光源、全超导托卡马克核聚变装置、散列中子源等一批大国重器建成应用，成为开展基础研究、获取原创成果的利器，为实现高水平科技自立自强奠定了重要物质技术基础。

　　面对全球科技变革进一步加快的趋势，建好用好重大科技基础设施，我们需要进一步提高认识、深入挖潜。一方面，重大科技基础设施是面向科技前沿、解决经济社会发展问题和服务国家重大科技需求的物质基础，以重大科技基础设施为主线，在前沿科学和产业共性技术领域开展关键科技问题研究，产出具有国际竞争力的原创科学发现与重大科研成果；另一方面，重大科技基础设施也能够牵引、带动多方面的创新，产生强烈的“外溢效应”。为“中国天眼”研发的抗疲劳索网技术，在港珠澳大桥建设中大显身手；依托全超导托卡马克装置，我国成功研制全球最紧凑超导回旋质子治疗系统，推动国产高端医疗器械产业化。

　　重大科技基础设施还具有强烈的“磁力”效应，能够集聚、培养顶尖科技人才，吸引一流科学家入驻，为国家战略科技力量建设奠定人才基础；能够汇聚、整合所在区域技术、资金、机构等创新要素，完善创新体系、提升创新效能；还有利于加强国际科技合作，促进科技资源开放共享。

　　面向未来，建好用好重大科技基础设施，让这些“超级平台”更好发挥作用，要进一步在规划层面注重合理性、科学性，坚持“四个面向”、服务国家战略；要在运行过程中完善体制机制，推动项目、资金、人才协同配置和一体化发展。与此同时，继续深化国际科技交流合作，充分激发全球创新合作的智慧和活力。


　　《 人民日报 》（ 2022年08月29日 19 版）
(责编：赵欣悦、白宇)
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