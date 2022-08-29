本报记者 赵永新 窦 皓

这紧张忙碌的一幕，发生在新冠肺炎疫情肆虐全球的2020年：位于杭州高新区（滨江）的杭州贝丰科技股份有限公司（以下简称贝丰科技）马力全开，下线的产品经测试后立刻装箱，由等待已久的客户肩扛手提到车上，再经高铁把产品运到公司，然后装配到“万事俱备只欠东风”的医用呼吸机上……

这款外壳呈乳白色、直径只有6.5厘米的产品，叫微型高性能涡轮风机（以下简称微型风机），是呼吸机不可或缺的核心部件。从2020年4月到12月，作为亚洲唯一一家能提供同类产品的企业，贝丰科技为深圳迈瑞医疗、北京谊安医疗等国内呼吸机厂商提供了数万台微型风机，解决了他们的“卡脖子”难题，挽救了无数患者的生命。

贝丰科技还为美国、巴西等多个国家雪中送炭，为全球抗疫作出了中国贡献。

“经此一战，我们的微型风机全球交付能力跃居世界第一，帮国内外多家呼吸机厂商走出了因核心零部件断供而停产的困境。”贝丰科技董事长宋昕说。

“台上一分钟，台下十年功”，为研发这款微型风机，贝丰科技一手抓技术研发，一手抓精密制造，付出了艰苦的努力。

时间回到2010年。彼时，全世界的微型风机只有欧洲的一家企业能够生产，而且产品价格高、交付期长、服务反应慢。已在微型电机研发上初获成功的贝丰科技，向微型风机发起冲击。

“微型风机就一个电机加一个涡轮，外面套个塑料壳，但做起来并不简单。”宋昕告诉记者，作为呼吸机的核心部件，微型风机除了转速特别快、承压能力特别强，还必须能在双水平工况下连续工作至少3万小时。

“人呼吸的时候是呼气、吸气交替循环。吸气时呼吸机要能急速升速，建立合适的压力，让患者达到有效吸气；呼气时则要急速制动，让压力降到适合患者呼气的理想压力。因此，呼吸机上的微型风机必须能快速加、减速，每分钟要完成18—20次的升降速循环。”宋昕解释说，这就相当于汽车加速到100公里/小时后在两秒内急刹车到10公里/小时，低速运行1秒之后又要瞬间加速，如此无限循环。

要在这种工况下连续工作至少3万小时，谈何容易。公司成立了项目经理带队的研发小组，迎难而上，日夜攻关。

“我们踩了无数的坑，一关一关地过。”研发小组负责人介绍，他们先是花了3年多时间，攻下了材料关、注塑关、熔接关，解决了原有叶轮破裂的问题。之后，他们又花了两年多时间，从自己开发动平衡机入手，解决了电机在高转速状态下的震动和噪声难题……宋昕带领团队成员加班加点、常年无休。“我媳妇经常抱怨：‘你花在风机上的时间可比陪儿子的时间多多了！’”说到这里，这个敦实的东北汉子不无感慨。

经过团队成员夜以继日地奋力攻关，终于开发出了令他们满意的微型风机样机。

光自己满意还不行，产品还必须要过呼吸机厂商的测试关。“经过几年的持续测试，我们自主研发的微型风机终于被国内外多个呼吸机厂家认可。”研发小组负责人说，“新冠肺炎疫情发生后，全球的呼吸机需求量猛增，欧洲一家企业产能有限，无法按时交货。关键时刻，我们的微型风机大显身手。”

“目前我们正朝两个方向发力。”宋昕告诉记者，“一是继续向小里做，开发尺寸更小的微型电机、风机等；二是往大里做，研发工业类的风机、风扇、电机等，助力节能降耗。今年，我们已有多个型号的新产品投放国内外市场，订单都排到了明年。”

贝丰科技的研发楼内，挂着两幅红色的标语：一幅是“十年一剑”，一幅是“做匠人修匠气养匠心”。宋昕说：“要想做出国际一流的专精特新产品，创新定力和匠心精神缺一不可。”

《 人民日报 》（ 2022年08月29日 19 版）

(责编：赵欣悦、白宇)

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