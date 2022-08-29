人民网记者 车柯蒙、王晓啸

当前，随着人们生活水平的提高，居民愈发重视身体健康，中国成为乳制品消费大国的同时，乳制品行业也在快速发展。

值得一提的是，近年来，国产乳制品市场占有率和品牌影响力快速提升，在2019年，婴幼儿配方奶粉国产品牌市场占有率首次超过了进口品牌，目前国产奶粉的市场份额更是达到了75%左右。

乳制品要如何更好地满足国民对健康生活的需求？由国家市场监督管理总局印发的《乳制品质量安全提升行动方案》提出了总体目标：到2023年，乳制品质量安全监管法规标准体系更加完善，乳制品质量安全监管能力大幅提升，监督检查发现问题整改率达到100%，乳制品监督抽检合格率保持在99%以上。

今天，《记者去哪儿》来到了位于河北省张家口市察北管理区的一家牧场，听说，在这里工作的奶牛一天要“上岗”三次，睡着蓬松柔软的床。一杯好奶如何从源头到你的餐桌，快跟我们一起去看看吧。

(责编：鲁婧、高雷)

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