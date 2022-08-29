解园、申峰

原标题：青年为中国科技发展注入不竭动力

在山西太原举行的第二届中国空间科学大会上，一场青年学术沙龙吸引了来自中国多地的年轻人参加。青年科技工作者、科技爱好者们步履轻快地步入会议厅，期待着与中国空间科学领域的顶尖科学家们交流思想、碰撞智慧。

3位航天器总体设计、地球科学等领域的学者分别发表演讲，激励在场青年脚踏实地、胸怀理想，为中国空间事业贡献力量。

8月27日，在第二届中国空间科学大会青年学术沙龙上，一名青年科研人员向嘉宾提问。新华社记者 解园 摄

“青年是有朝气、有创新能力和意愿的群体。”先后担任中国月球、火星探测器系统总设计师的孙泽洲在致辞中说。

在中国空间科学领域，越来越多年轻人正在走向“舞台中央”。中国国家航天局在1月举行的一场新闻发布会上透露，中国尖端空间科学项目如“嫦娥”“天问”“神舟”“北斗”等，其科研团队成员的平均年龄都在30到40岁之间。

在26日举行的大会开幕式上，45岁的张爱兵荣获中国空间科学领域2022年度“最美科技工作者”奖项。

自2003年硕士研究生毕业后，张爱兵就一直任职于中国科学院国家空间科学中心。在过去的近20年里，他负责了中国探月工程、火星探测、风云卫星等多个空间探测任务中的空间等离子体就位探测载荷。

在空间等离子体就位探测技术这一领域，他带领团队研发出一系列新型探测载荷，部分载荷性能指标达到国际先进水平，填补了国内多项空白，实现了中国空间等离子体就位探测载荷技术的跨越式发展。

张爱兵在天问一号火星离子与中性粒子分析仪部件研制现场工作（资料图片）。新华社发

“目前正在研发小天体探测任务的粒子探测载荷。”张爱兵透露说，团队中60%以上的成员都是40岁以下的年轻人。

他认为，青年科研工作者好奇心强、有冲劲，更善于跳出特定领域思考问题，有时会对科研工作起到意想不到的推动效果。

青年正在成为中国各类前沿学科的“弄潮儿”。中国科协战略研究院发布的《中国科技人力资源发展研究报告（2020）》显示，中国科技人力资源以中青年为主，39岁及以下人群约占四分之三，年轻化特点和趋势明显。

与往年不同，正在攻读博士学位的李庆回这个暑期没有回老家，对她所在的科研团队来说，眼下最要紧的是设计一套光学系统，为山西省“基于量子光源的引力波探测大型地基观测装置”提供技术支持。

李庆回就读的山西大学正在谋划建设臂长10公里的地基引力波探测装置。这个大科学装置的建成，将填补中国地面直接探测引力波大科学装置的技术空白，从而能够帮助人类更好地研究宇宙演化规律，了解宇宙运动。

8月27日，李庆回在实验室里进行科学实验。新华社记者 解园 摄

“一周6天，每天早上8点到晚上10点，都泡在实验室，忙的时候饭都顾不上吃。”25岁的李庆回说，相比于在科研上取得的成绩，她并不觉得辛苦，“能够参与这项前沿科学项目非常幸运，希望把毕生的精力投入到这项事业中”。

中国历来重视对青年人才的培养。今年4月，中共中央政治局召开会议审议了《国家“十四五”期间人才发展规划》，强调要造就规模宏大的青年科技人才队伍。

中国科协、教育部、科技部等八部门于5月联合发出《关于支持青年科技人才全面发展联合行动倡议》，号召有关单位和社会各界开展支持青年科技人才全面发展联合行动，为加快建设世界重要人才中心和创新高地提供不竭动力。

“希望青年人才保持自己的好奇心与创造力，在脚踏实地做科研的同时，不断调整眼界格局，为中国与人类的空间科学发展作出贡献。”孙泽洲说。

(责编：申佳平、陈键)

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