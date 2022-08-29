徐海涛、陈露缘、杨驰、王伟、曹祎铭

原标题：我国通江达海新运河——平陆运河开工广西向海图强迎来新篇章

8月28日，在“世界古代水利建筑明珠”灵渠所在的广西，一条新运河平陆运河正式开工建设。作为西部陆海新通道骨干工程，平陆运河连通西江航运干线与北部湾海域，建成后将在我国西南地区开辟一条由西江干流向南入海的江海联运大通道。

这条全长约135公里的运河如何由设想一步步变为现实？它的建设将给广西以及西南地区的发展带来哪些重要影响？这个通江达海的新工程又将在沿线释放出什么样的综合效益？

700多亿工程呼之欲出 西江黄金水道多了“南向通道”

中国是世界上建设运河历史最悠久的国家之一。2000多年前，灵渠的修建使长江和珠江两大水系联系起来，其具有航运、灌溉、防洪等多种功能。2018年，灵渠还入选世界灌溉工程遗产名录。

八桂水系发达，运河的修建举足轻重。在广西兴安县，灵渠作为当今世界上最古老、保存最完整的人工运河之一，仍在发挥着作用。在灵渠之南，被誉为黄金水道的西江西接云贵、贯穿广西、东接粤港澳，水运繁忙。

统计数据显示，西江所流经的广西长洲水利枢纽船闸年通过量已超过长江三峡枢纽，2021年为1.5亿吨，已严重超负荷运营，“堵船”现象不时发生。与此同时，西江“一江活水向东流”，使得作为沿海省份的广西长期面临着虽然临海但没有江河通航入海的困局。

如何破局？答案仍在“江”与“海”的关系里。

修建运河，打通水系，这个设想在壮乡存在多时。党的十八大以来，梦想越来越近，平陆运河先后被纳入《西部陆海新通道总体规划》《国家综合立体交通网规划纲要》《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》等，上升为新时代的“国字号”工程。

2022年3月17日，经广西壮族自治区党委、政府同意，自治区发展和改革委员会批复平陆运河项目建议书，项目正式立项。6月30日，项目建设和运营主体——平陆运河集团有限公司在广西南宁注册成立。7月20日，自治区发展和改革委员会正式批复平陆运河工程可行性研究报告。

“一个多月以来，我们加快工作步伐，集团迅速成立平陆运河工程建设指挥部，加强沟通，强力推进各项工作，先导工程施工、监理公开招标陆续完成，先导工程开工前各项要件、审批均已齐备。”平陆运河集团有限公司总经理莫菲城说。

8月28日，平陆运河建设动员大会在广西钦州市灵山县旧州镇马道枢纽现场召开，现场宣布平陆运河正式开工建设。一个新的运河图景在八桂大地展开——

项目连通西江与北部湾港，始于南宁横州市西津库区平塘江口，经钦州灵山县陆屋镇沿钦江进入北部湾；

项目开发任务以发展航运为主，结合供水、灌溉、防洪、改善水生态环境等，航道等级为内河I级，可通航5000吨级船舶；

项目建设内容包括航道工程、航运枢纽工程、沿线跨河设施工程以及配套工程，项目估算总投资727.3亿元，其中静态投资704.6亿元，建设工期54个月……

助力新通道效能提升 服务构建新发展格局

多位受访人士表示，建设平陆运河，对推动广西及西南地区发展具有战略意义。

“平陆运河改写了广西的水运历史。”广西壮族自治区交通运输厅党组书记陈鸿起说，西南地区货物经平陆运河出海，较经广州出海缩短内河航程560公里以上，运河建成后将形成大能力、高效率、低成本、广覆盖的江海联运大通道。

广西沿海沿边、面向东盟，首府南宁是中国—东盟博览会永久举办地。平陆运河将在一定程度上变南宁为“滨海城市”，形成南宁、北海、钦州、防城港城市群格局，促进北部湾国际门户港建设，推动向海经济发展。

西江紧张的航运困境也有望纾解。平陆运河建成后，将以最短距离开辟西江干流入海新通道，实现广西5873公里内河航道网、云贵部分地区航道与海洋运输直接贯通，极大释放航运优势和潜力，远期还可与正在研究论证的湘桂运河衔接，纵向贯通长江、珠江及北部湾。

中国西南、西北地区的物流同样受益。2017年以来，西部陆海新通道呈现快速发展态势，货运量大幅攀升。作为西部陆海新通道骨干工程，平陆运河可助力公铁水联运，来自甘肃、四川、重庆等地的货物通过班列运抵广西后，能够通过运河实现便捷出海。

平陆运河对于新时代推进西部大开发形成新格局、服务构建新发展格局具有深远历史意义。平陆运河有利于实现江海河联动、港产城融合，促进沿线产业布局优化调整和运河经济带形成。日前，平陆运河获得国开基础设施基金72.73亿元，广西财政部门拨付平陆运河集团首期注册资本金8亿元，确保平陆运河项目顺利推进。

“运河的建成将为我国西南地区经济融入国内国际双循环提供重要的基础支撑，助力新时代推进西部大开发形成新格局。”广西壮族自治区交通运输厅党组成员欧阳斌说，运河对西部地区融入共建“一带一路”，高水平共建西部陆海新通道、服务构建新发展格局、构建中国—东盟命运共同体都具有重要意义。

注重发挥综合性效益 构建绿色生态运河

记者了解到，平陆运河将以“河畅、水清、鱼翔、岸绿、景美、低碳”为目标，实施自然岸线和生物多样性保护，建设沿河生态廊道，共建高质量发展的经济带，构建“绿色和生态平陆运河”，兼具经济效益、社会效益、生态效益、开放效益等综合效益。

广西壮族自治区生态环境厅有关负责人介绍，平陆运河沿线生态资源丰富，生态敏感度较高。为依法依规开展环境影响评价，落实保护措施，自治区生态环境厅将环评编制、技术审查服务前移，多轮组织区内外行业专家对重点评价的地表水、水生态、海洋生态、牡蛎、红树林、陆生生态等专题进行审查，总报告初稿完成后组织内审，累计邀请区内外相关领域专业33位权威专家，共有超过200人次的部门代表成员参会。

据介绍，依照蓝图，在平陆运河沿线两岸原则上预留1公里的保留区用于生态廊道建设，保护沿线生物多样性，实施保护性开发。合理设置过鱼设施和鱼类增殖站。建设生物多样性观测站，对运河沿线陆生、河流和海洋生态进行定期观测。

“运河建设将结合钦江综合治理，保持并拓展原河道的生态功能，在绿色生态运河建设技术上实现突破，包括生态涵养区、鱼类通道、生态护岸建设等。”平陆运河工程规划设计专家吴澎说，平陆运河将搭建智慧运河的管控和服务平台，实现运河船舶的统一调度和状态监控、航道航行条件的实时发布、运河水资源的统一调配等功能。

运河沿线经过不少农村地区，陈鸿起告诉记者，平陆运河项目建设可为沿线约65万亩灌区提供用水保障，通过土石方综合利用预计新增耕地指标800多公顷，并扩大有效投资，带动就业，提升沿线城镇防洪能力。

“工程建成后，河道进一步拓宽加深，行洪断面加大，河道过流能力明显增加，更有利于河道行洪。”广西壮族自治区水利厅总工程师陈发科说，平陆运河项目可将沿线陆屋、平吉、久隆等村镇防洪由现状2－10年一遇标准提高到10年一遇以上的标准。

(责编：申佳平、陈键)

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