俞慧友

原标题：我国工程机械行业 首座海外“灯塔工厂”建成投产

我国工程机械行业海外首家“灯塔工厂”正式投产。8月18日，记者从三一重工获悉，其三一印尼“灯塔工厂”生产的首台SY215CKD挖掘机近日在印度尼西亚下线。该“灯塔工厂”今年7月开始首批设备安装调试，是我国工程机械第一个完全按照工业4.0标准建设的海外制造基地。

工厂位于印尼KIM产业园，项目占地面积10万平方米，总投资额2亿元，主要生产面向东南亚国家的13吨—55吨挖掘机。目前，一期规划年产能可达3000台，工厂已初步实现组装、物流、调试等12道主要工序的全网络连接和无人化生产，这在我国企业的海外制造中属首次。

记者同时了解到，这座工厂有500多台各型机器人和仅仅100多个工人，但规划人均产值却高达1100万元。工厂融合了三一在国内40多家“灯塔工厂”的核心成果，应用了IMOM、WMS、数字中控等20套拥有100％自主知识产权的数字化软件系统。这在我国企业先进产能出海中，也属首例。无疑是我国工程机械当前智能化程度最高、人均产值最高、“最聪明”的海外工厂之一。此外，该印尼“灯塔工厂”还可通过近千个采集点收集的工业大数据，跨越3000多公里，与国内三一全球生产管控中心、树根互联“根云”平台实时数据互联，为每道工序、每个机型，甚至每把刀具匹配最强算力，优化生产节拍。

“上到工业软件和每个数据，下到生产设备和每颗螺丝，印尼‘灯塔工厂’完全参考中国标准执行，这是我国工程机械行业智能制造的第一次海外系统化输出。”该项目负责人丁世锋说。他同时称，“印尼模式”是三一重工主导海外“灯塔工厂”的首次尝试，未来，还拟再建10座国际“灯塔工厂”。

(责编：申佳平、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经