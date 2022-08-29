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世界人工智能大会即将落“沪” 八大应用场景展现AI“黑科技”

王 春
2022年08月29日08:58 | 来源：科技日报
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原标题：世界人工智能大会即将落“沪” 八大应用场景展现AI“黑科技”

近日，记者从浦东人工智能创新生态媒体集中采访活动中获悉，2022世界人工智能大会将于9月1日至3日在上海举行。

今年，世界人工智能大会浦东分会场落址在刚刚建成的张江科学会堂，该会场将打造超写实数字人互动体验、元宇宙3D打印机互动体验、AI元宇宙绘画互动体验、张江数字孪生未来城市演示、元宇宙咖啡厅机器人体验、增强现实会场签名留影体验、裸眼3D全息会场导览屏体验、无人机器人装备体验8个可互动的应用场景。

“将虚拟的场景与真实的场景叠加，所有的计算都是在云端进行。”上海维智卓新信息科技有限公司创始人兼首席执行官陶闯称，这是元宇宙比较热门的空间计算技术，可以将张江科学会堂中的“宇宙星空”变成一座垂直折叠的三维城市幕墙。这就是上海维智卓新信息科技有限公司将在2022世界人工智能大会期间，为张江科学会堂打造的全场景的元宇宙空间体验感。

走进张江科学会堂元宇宙场景体验区，一位工作人员的面部细微表情和脸上的毛孔纹理，都被完美复刻在了以他为原型的数字人脸上。而影眸科技（上海）有限公司生成这种超写实的数字人，只用了短短3—5天的时间。

记者了解到，影眸科技（上海）有限公司自主研发的建立在超高精度扫描基础上的AI驱动高精度数字人脸模型生成系统可以基于微米级别面部扫描全流程自动化输出高精度的数字人脸模型，技术水平位于世界前列。

根据《上海市培育“元宇宙”新赛道行动方案》，陆家嘴·御桥科创园与张江浦东软件园将共同组成张江数链（元宇宙）产业基地，在“存量+增量”的强强联合下，共同打造元宇宙特色产业园区，承接人工智能创新生态发展的战略任务。

(责编：申佳平、陈键)
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