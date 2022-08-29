王 春

原标题：北京上海深圳 “理想之城”榜上有名

全球科学家最看好哪些城市科技创新前景？

8月27日，《2022“理想之城”全球高水平科学家分析报告》（以下简称《报告》）在浦江创新论坛成果发布会上发布。报告显示，北京、上海位列全球高水平科学家集聚城市前5位，国际人才枢纽地位凸显。

据介绍，《报告》以覆盖近10年时间、超过70万条详实的第一手科技统计数据为依据。统计分析结果显示，2021年，北京、上海、纽约、伦敦、波士顿的高水平科学家人数位列全球20座主要城市前五位。《报告》主笔人王雪莹博士介绍说，从高水平科学家的迁移汇聚趋势来看，10年间，高水平科学家人数增加最多的前五名城市分别是北京、上海、伦敦、纽约和深圳。近十年间，北京高水平科学家流入人数超过3000人，上海也接近2500人，两座城市在高水平科学家集聚总量、流入和流出数量上，均居全球20城前列，人才枢纽效应十分显著。

北京的高水平科学家集聚总人数和Top2000顶尖科学家集聚人数均排名全球20城市第一位。自2012年到2021年，以“自然指数”期刊作者为指标统计的北京高水平科学家总人数从7552人增加到23838人，增幅215.65%。北京科学家年度发表的“自然指数”期刊论文总影响因子增幅达到423.02%。

上海作为国际化大都市，凭借优良的创新平台和创新环境对全球人才产生了强烈吸引力。自2012年到2021年，上海高水平科学家人数从2940人增加到11215人，增幅达281.46%。上海科学家年度发表的“自然指数”期刊论文总影响因子增幅达到449.52%。

高水平科学家创造一流成果离不开科研平台机构的支撑。《报告》对全球20座城市中集聚Top2000顶尖科学家最多的科研平台机构统计结果显示：东京大学拥有的Top2000科学家人数最多，达到118人。清华大学以101人排在第二位。排位3—10名的均为来自北美的科研平台机构，中科院高能物理研究所、北京大学分别排在第11、12位。香港大学排名第15位，复旦大学、上海交通大学分别排名22、23位。

报告显示，近年来北京、上海在学科发展均衡性上有了显著的改善。根据“理想之城”系列报告数据，2017年，北京仅有化学、物理和工程技术3个领域，上海仅有化学、物理2个领域，在本市成果产出占比中超过10%；而本年度报告显示，北京成果占比超过10%的学科领域已达5个，上海也增加到4个。

《报告》还指出，与中国城市相比，欧美发达国家中心城市引进高水平科学家的来源显得更加多元和平均，体现了这些城市对于全球人才的普遍吸引力和开放包容性。与发达国家中心城市相比，中国城市在全球人才来源的多元性方面还有待进一步提升。

(责编：申佳平、陈键)

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