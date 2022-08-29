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从“挖掘机指数”感受经济动能（人民时评）

李心萍
2022年08月29日09:02 | 来源：人民网-人民日报
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原标题：从“挖掘机指数”感受经济动能（人民时评）

　　数据，是经济发展状况的“晴雨表”、评价工作成效的“度量衡”。从“挖掘机指数”到水利建设投资，从快递业务量到农业科技贡献率，一组组数据，折射出我国经济回升向好趋势。即日起，本版推出“数据里的‘中国活力’”系列评论，解读不同行业今年以来阶段性数据中的亮点，展现中国经济发展强劲的韧性和活力。

　　——编 者

　　小小挖掘机的背后，是基础设施建设的快速推进，更是投资效益和信心的持续提升

　　通过一挖一铲汇集成大数据、描绘出基础设施投资建设进展的“挖掘机指数”，是观测投资实物工作量的最佳指标。不久前发布的“挖掘机指数”显示：7月全国工程机械单月平均开工率为65.4%，高于1—6月的60.37%；上半年，挖掘机总工作时长同比增长6.86%……不断上扬的指数，显示出今年以来我国各项基础设施建设活跃度持续回升、新建项目密集落地，成为稳投资、稳增长的生动注脚。

　　“挖掘机指数”反映的趋势，可与相关统计数据互相印证。国家统计局公布的数据显示，1—7月，基础设施投资同比增长7.4%，增速比1—6月加快0.3个百分点。从投资先行指标看，上半年，新开工项目13.4万个，比去年同期增加2.6万个；新开工项目计划总投资同比增长22.9%；投资项目（不含房地产开发投资）到位资金增长18.8%。这充分说明，宏观政策靠前发力、适度超前开展基础设施投资的努力有了明显成效。事实上，工程项目从投资到形成实物工作量需要一定周期，相信随着稳经济一揽子政策措施加快落地显效，有效投资规模还将进一步扩大。

　　基础设施是经济社会发展的重要支撑，重大基建项目吸纳投资量大、产业链条长、创造就业机会多，是稳定宏观经济大盘的重要抓手。4月29日，习近平总书记主持召开中共中央政治局会议。会议要求，发挥有效投资的关键作用，强化土地、用能、环评等保障，全面加强基础设施建设。从中央到地方，一项项具体安排密集落地，在提升传统基础设施水平的同时，加快新型基础设施建设。一方面聚焦补短板强弱项，“十四五”规划102项重大工程建设正加快推进，已分解出的2600多个项目稳妥有序实施；一方面着力调结构增后劲，全面启动“东数西算”工程，全国“5G+工业互联网”在建项目超过3100个，累计建成开通5G基站185.4万个……这不仅为稳住经济大盘提供了有力支撑，也是为构建现代化基础设施体系添砖加瓦。

　　当前，我国经济正处于企稳回升关键窗口。抓住重要时间节点，巩固经济恢复基础，着力稳定宏观经济大盘，还应继续发挥有效投资对经济恢复发展的关键性作用。在有效需求不足制约当前经济恢复的情况下，提升投资有效性，要及时果断决策实施、不贻误时机。要继续推动政策落地和效果显现，促进有效投资重要项目协调机制高效运转，在确保工程质量前提下尽快形成更多实物工作量。同时，不搞大水漫灌、不能“萝卜快了不洗泥”。支持的项目要既利当前又惠长远，主要投向交通、能源、物流、农业农村等基础设施和新型基础设施，为持续扩大有效投资增强后劲。此外，还要以市场化方式用好有效投资。比如，积极发挥好专项债券资金的引领作用。今年上半年，专项债拉动投资对稳增长发挥了重要支撑作用。资本形成总额拉动经济增长0.8个百分点。

　　察势者明，趋势者智。尽管经济运行还面临一些突出矛盾和问题，但我国经济稳中向好、长期向好的基本面没有变。小小挖掘机的背后，是基础设施建设的快速推进，更是投资效益和信心的持续提升。这样的积极变化，蕴藏着中国经济不断向前的新动能。我们相信，只要迎难而上、踔厉奋发，坚定做好自己的事，一定能巩固经济回升向好趋势，保持经济运行在合理区间。

(责编：申佳平、陈键)
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