本报记者 龚 鸣 曲 颂 刘 慧 毕梦瀛

原标题：数字经济蓬勃发展 中国机遇世界共享

通过自动驾驶数智科技体验舱，体验智能网联带来的出行变化；通过云上互动数字展，领略大足石刻的魅力；通过柔性生产线，感受传统制造企业迈向高端定制生产……在日前举行的2022中国国际智能产业博览会上，新技术、新产品、新业态令人目不暇接。

近年来，随着新型基础设施建设提速，数字产业化深入推进，关键技术加快攻关，中国数字经济蓬勃发展，产业规模持续快速增长，成为推动经济发展的主要引擎之一。与此同时，中国同世界各国的数字经济合作方兴未艾，为推动有关国家经济社会发展和全球数字治理作出重要贡献。

强基建，数字经济规模迅速扩大

信息共享、高清视频、智能天气……依托大数据产业，河北省怀来县为北京冬奥会、冬残奥会张家口赛区提供一系列技术服务。昔日以葡萄种植闻名的怀来县，正在迅速拥抱大数据产业。截至2021年底，怀来大数据产业累计完成投资174亿元，落地11家数据中心企业和2家软件龙头企业。

从农业县到大数据产业高地，怀来县的转型是中国数字经济蓬勃发展的生动例证。从2012年至2021年，中国数字经济规模从11万亿元增长到超45万亿元，占国内生产总值的比重由21.6%提升至39.8%，年平均增速达到15.9%。联合国贸发会议发布的报告指出，中国是成功推进经济结构转型特别是工业化转型的范例，数字经济已成为中国经济新的增长动力。

截至今年5月底，中国已建成全球规模最大、技术领先的网络基础设施，所有地级市全面建成光网城市。截至6月底，中国工业互联网应用已覆盖45个国民经济大类，工业互联网高质量外网覆盖300多个城市。西班牙《国家报》网站发表文章指出，中国具备必要的基础设施，这是中国发展数字经济的重要优势。

“中国对新型基础设施建设的支持，促使数字经济规模迅速扩大。”泰国正大管理学院中国—东盟研究中心主任汤之敏表示，中国在通信网络、新技术和算力基础设施等方面的投资，推动传统基础设施转型升级，支撑科学研究、技术开发、产品研制，从需求和供给两方面拉动中国经济增长。

巴西卡布拉尔皇家基金会商学院教授卡洛斯·阿鲁达表示，数字经济的成功是中国政府和社会各界共同努力的结果。中国在数字化方面的投资促进了经济增长，进一步带动数字创新投资，形成了良性循环。中国建设包容性极强的数字基础设施，为平衡地区经济社会发展、打赢脱贫攻坚战作出了重要贡献。

抓创新，中国市场提供更多机遇

中国国家互联网信息办公室7月底发布的《数字中国发展报告（2021年）》显示，中国数字技术创新能力快速提升。2021年，信息领域专利合作条约国际专利申请数量超过3万件，全球占比超过1/3。人工智能、云计算、大数据、区块链、量子信息等新兴技术跻身全球第一梯队。5G技术全面领先，高性能计算保持优势，全球超算500强中上榜数量持续蝉联第一。

“中国科技实力已经从跟跑转变为跟跑和并跑并行，甚至在部分领域实现领跑。中国自主研发了大量先进技术装备和系统，特别是5G、人工智能等的应用加快了数字经济增长。”汤之敏表示，中国科技创新水平的提升为数字经济发展打下了坚实基础。

据德国电视一台网站报道，德国专利商标局的年度分析报告显示，中国在数字技术方面的创新速度正大幅提升。2021年，在与数字化相关的所有重要技术领域，在德国的中国专利申请数量均较上一年显著增加。德国专利商标局局长科妮莉亚·鲁德洛夫—沙弗表示：“中国的创新动力强大。”

英国《金融时报》网站报道认为，中国已研发出拥有百亿亿次数学运算能力的超级计算机，有能力在未来几年占据超算领域的高地。中国在超算领域处于世界领先地位，许多成就由中国科研人员使用自主技术独立完成，尤其引人瞩目。

中国加强数字经济关键技术攻关，加快推进数字产业化，也为外企开拓中国市场带来了更多机遇。今年6月，德国西门子在上海设立在华首个智能基础设施数字化赋能中心，拓展智能基础设施领域的合作。7月，瑞士ABB集团与中国电信、华为达成合作，融合三方前沿通信和自动化配网技术，推进5G智慧配电解决方案；美国国际商业机器公司正以开放智能的混合云平台为核心，积极与中国企业合作，助力数字化转型。

法国泰雷兹集团董事长兼首席执行官帕特里斯·凯恩表示，中国新一代信息通信技术不断发展，5G、云计算、大数据、物联网、人工智能等新技术与各行各业加快融合，有力推动了产业数字化、网络化和智能化，泰雷兹等跨国企业受益良多。

重合作，助力共享数字经济红利

数字经济是中国与“一带一路”沿线国家和地区合作的重要内容。目前，中国已与17个国家签署“数字丝绸之路”合作谅解备忘录，与23个国家建立“丝路电商”双边合作机制，数字贸易竞争力持续增强。去年以来，中国与非洲国家共同制定实施“中非数字创新伙伴计划”，启动数字创新工程，与东盟国家举办中国—东盟数字部长会议和中国—东盟数字经济发展合作论坛，推动数字领域国际合作稳步拓展。

在东南亚，中企助力泰国启动5G智慧医院项目试点，促进服务流程智能化转型，提高救治率，便利民众就医；在拉美，中国与巴西、厄瓜多尔等国利用数字技术开展创新合作，助力亚马孙雨林生态系统以及海洋生态环境保护；在非洲，中国与国际电信联盟合作启动技术援助及培训项目，助力建设“数字乌干达”，中国与莫桑比克在数字连接、国家政务云平台和数字人才建设等领域携手，助其推进安全高效的数字治理……从数字基础设施建设、社会数字化转型，到5G、物联网等新技术应用，中国广泛开展数字领域国际合作，共享数字经济发展机遇。

“中国的经验表明，数字科技在减贫等方面发挥着重要作用。与中国开展数字支付、电子商务、远程教育等方面合作，可以有效减少地区经济社会发展不平衡。”阿鲁达说。

“突尼斯与中国在信息通信、北斗导航等领域的合作富有成效。事实证明，与中国加强数字经济合作是必然趋势。”突尼斯通信技术部部长纳吉表示。新加坡国立大学李光耀公共政策学院副教授顾清扬表示，东盟产业数字化转型需求强劲，与中国在数字经济领域的合作空间广阔。

近年来，中国积极搭建世界互联网大会、世界5G大会、世界人工智能大会等开放平台，与各国加强数字领域合作，积极开展双边、多边数字治理合作，参与数字领域国际规则和标准制定。从提出《全球数据安全倡议》《携手构建网络空间命运共同体行动倡议》，到申请加入《数字经济伙伴关系协定》，中国始终致力于推动构建开放、公平、非歧视的数字营商环境，为全球数字治理贡献中国方案和中国智慧，有助于各国共享数字经济红利。

（本报北京、曼谷、里约热内卢8月28日电）

(责编：申佳平、陈键)

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