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第二届中国空间科学大会在太原举办

2022年08月29日09:04 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　本报太原8月28日电  （记者 郑洋洋）8月26日上午，第二届中国空间科学大会在山西省太原市正式开幕。来自全国近500名空间科学、空间技术、空间应用领域的院士专家、科技骨干等齐聚太原，共话空间科学发展。

　　本次大会以“建设空间科学强国，实现高水平自立自强”为主题，为期4天，设置了1场空间科学国际高峰论坛、13场大会特邀报告，32场分会场学术交流。

　　参会人员围绕空间天文、空间物理、月球与行星科学、空间地球科学、微重力科学与空间生命科学、空间探测等领域，开展了学术交流与研讨。

　　开幕式上，中国空间科学学会向山西省政府赠送了山西省地貌高清遥感图像。同时，现场揭晓了“第二届中国空间科学学会科技奖”和中国空间科学领域2022年度“最美科技工作者”。

　　中国空间科学大会是我国空间科学领域唯一将本领域各分支学科组织到一起进行集中交流的全国性学术大会，每两年举办一次。首届中国空间科学大会于2019年在福建厦门召开。

(责编：申佳平、陈键)
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