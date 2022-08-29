本报北京8月28日电 （记者王昊男）8月26日至28日，以“创业同心 相聚创新”为主题的HICOOL2022全球创业者峰会在北京举办。其间，HICOOL大赛评选出一等奖7名、二等奖21名、三等奖42名、优胜奖70名以及若干伯乐奖，总奖金额达1亿元。

据北京市人才工作局相关负责人介绍，此次峰会共吸引了来自91个国家和地区的5016个创业项目、6672名创业人才报名参赛，较2021年同比分别增长25%和31%。据介绍，在HICOOL产业园的基础上，北京将在顺义区建设一座规划面积为6.98平方公里的创新之城——“海创城”，为优秀科技项目提供集中落地承载区，营造宜居宜业的发展环境。“海创城”将建立创新创业集聚区，快速落地一批重点项目，承接创新资源、连接创新要素、激活创新创业主体；持续导入创新资源要素，联动导入留学人才回国服务示范区、国家（中关村）火炬科创学院等资源；建设硬科技转化孵化服务平台，聚焦硬科技创业孵化全流程，提供全周期服务。

据了解，5年内，“海创城”预计实现“4个1”的发展目标，即打造1个高浓度创新的核心区，引入1万名国际化创新创业人才，培育100家北京市“专精特新”中小企业，创造100+亿元硬科技产业年产值，助力北京国际科技创新中心和高水平人才高地建设。HICOOL经过3年培育，已覆盖117个国家及地区，收获14834名创业人才、11060个创业项目，诞生了44家“专精特新”企业，相关获奖项目共获得205亿元融资。

《 人民日报 》（ 2022年08月29日 11 版）

(责编：申佳平、陈键)

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