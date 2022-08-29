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我国网络诚信建设取得新成效 呈现五大特点

2022年08月29日09:27 | 来源：人民网
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人民网北京8月29日电 （记者申佳平）8月29日，《中国网络诚信发展报告2022》（以下简称《报告》）在2022年中国网络文明大会上正式发布。《报告》指出，2021年以来，我国网络诚信建设取得了新成效，呈现出五大特点。

一是规范力度明显加大。据不完全统计，2021年国家制定出台涉及网络诚信建设法律2部、综合性规划5个，涉及网络诚信建设的行政法规3部、部门规章15个、规范性文件15个，各地出台涉及网络诚信建设地方性文件63个，有力推动网络诚信建设更加深入、更加规范。

二是诚信机制加快健全。主管部门、监管机构职责不断完善，网络诚信分工合作、相互配合的协同治理体制机制逐步健全，市场准入制度、公平竞争审查制度有效建立，全方位、多层次、立体化监管体系基本形成，守信激励、失信惩戒的联动机制初步形成。

三是宣传教育深入人心。通过召开网络诚信大会，开展“诚信兴商宣传月”、“诚信之星”评选、“星诚之约”手势舞云传递、“全社会反诈总动员”系统宣传等丰富多彩活动，诚信文化、诚信理念、诚信要求日益被更多的人所认同。

四是社会实践丰富多彩。主管部门采取政策引导、标准规范、体系推进、行业约束、鼓励社会力量参与等形式全方位、多领域推进网络诚信建设，34家互联网平台企业发布《依法合规经营承诺》，社会组织、新闻媒体、高校、科研院所等通过制定行业标准、发布道德准则、公布研究成果等一系列诚信建设举措，营造了浓厚的社会实践氛围。

五是失信惩治成效明显。通过持续开展专项治理行动，集中治理群众反应强烈、社会高度关切的网络违法失信行为，积极营造诚实守信网络环境，网络生态日益向好，网络面貌持续向上，网络空间日渐清朗，赢得广大网民和社会各界的积极支持。

据了解，《报告》是中国网络社会组织联合会、北京邮电大学教育部战略研究基地、中国经济信息社联合编撰的首个网络诚信发展年度研究报告。《报告》记录了2021年以来我国网络诚信建设取得的新进展新成就，分析了网络诚信领域面临的新问题新挑战，提出了加强网络诚信建设的思考建议，是政府部门、行业机构、业界专家等了解我国网络诚信发展状况的重要窗口。

(责编：申佳平、高雷)
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