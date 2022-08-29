原标题：豪华电动越野品牌猛士正式发布 两款概念车全球首秀

2022年8月27日，东风汽车集团有限公司（以下简称东风公司）在武汉正式发布猛士品牌，并发布品牌专属“M”标识体系。作为东风公司“东方风起”计划“科技跃迁”行动的战略支撑，猛士品牌以“无畏·征服”的品牌主张，承载着东风品牌向上的责任与梦想。

猛士智能越野架构M TECH全球首发，致力于打造“超级平台”“超级动力”“超级越野”引领中国豪华电动越野技术潮流，创新越野文化。

猛士品牌开启“东方风起”计划核心一极

东风公司深入实施“东方风起”计划和科技“跃迁”行动。豪华电动越野品牌猛士的推出，是“东方风起”计划的重要篇章，也是东风科技“跃迁”行动的重要内涵。东风公司董事长、党委书记竺延风在发布会上表示：“历经6年，我们以极客精神，积极应用东风最先进成果，致力于带给客户超乎想象的越野体验。

东风汽车集团董事长、党委书记竺延风

为此，东风公司将以全新模式发展猛士事业，构建敏捷高效的市场化机制，以客户为中心的经营理念、商业模式、运营流程体系，快速应对瞬息万变的市场。推动东风从传统国企，焕新为面向市场竞争的科技型新国企。

道阻且长，行则将至，行而不辍，未来可期。在竺延风看来，“猛士的使命就是东风的使命，猛士的梦想就是东风的梦想。东风公司精准的市场认知、雄厚的技术积累、厚重的品牌沉淀以及体制机制的焕新，推动了东风的产品自信、技术自信、品牌自信与价值自信，将加速推动东风向卓越科技企业转型。”

竺延风表示，东风将锚定战略目标，举全集团之力，以“超级平台”“超级越野”“超级动力”为标准，打造新的“超能猛士”，从2023年开始面向市场投放，有序打造“新锐先锋”“重装堡垒”“越野轻骑”等独具魅力的豪华电动越野产品。

科技跃迁行动战略支撑猛士技术

如今的车市竞争核心，是技术体系能力、产品创新能力、趋势洞察研判等软硬实力的综合博弈。东风公司党委常委、副总经理尤峥坦言：“猛士，是东风科技跃迁的先行者与引领者，汇集了东风最前瞻的原创技术，致力于打造东风科技创新高地。猛士的自信，源于自主关键核心技术的掌控。”

东风汽车集团副总经理、党委常委尤峥

猛士M-Terrain、M-Terrain S 两款概念车完成全球首秀，从“东方醒狮”吸取造型灵感，演绎“雄魂”设计理念。两款概念车均基于东风自主开发的猛士智能越野架构M TECH。

M TECH架构是东风豪华电动越野综合技术解决方案，致力于在平台、动力、越野三大领域，打造行业领先的硬核技术集群，包括猛士滑板越野平台MORA、猛士动力MEGA POWER、猛士越野全地形智能解决方案M ATS。

猛士滑板越野平台MORA，是国内首个电动越野滑板平台；猛士动力MEGA POWER采用前后四电机驱动，是一个超过1000匹马力的动力平台，采用集成差速锁的两档变速箱，轮边扭矩超过16000牛米，零百加速4.2秒。猛士越野全地形智能解决方案M-ATS可根据不同环境，智能选择理想的越野模式。

此外，猛士M-Terrain还创新性地搭载了东方鹰眼智能无人机系统、智能安防系统以及L3智能驾驶辅助系统等智能科技，进一步提升智能越野体验。

“越山海、阅不凡、悦人生”，打造越野新体验

百名猛士天使客户现场见证了猛士品牌的诞生，同时将作为猛士天使共创官，深度参与猛士设计、定制化服务及越野生态等领域的共创。

高德红外董事长黄立，地平线创始人兼首席科学家余凯，知名赛车手、改装专家韩魏作为猛士客户代表与猛士科技CEO曹东杰就汽车智能化技术创新、电动越野技术发展、用户体验等话题展开互动分享，高度认同猛士无畏征服的品牌主张，期待猛士科技产品在定制、改装及服务等方面为用户带来极致专属的个性化体验。

猛士汽车科技公司CEO曹东杰

曹东杰表示，猛士将以用户为中心，依托无界连接的数字化营销体系，实现渠道直面用户、生态愉悦用户、服务保障用户、数字连接用户的闭环。猛士科技将构建聚焦圈层的用户运营体系，在渠道上实现代理和直营模式的有机组合，为用户提供专属的管家式服务，以场景需求定制服务内容，覆盖用户全场景补能需求。

竺延风表示，猛士凝聚了东风“十四五”规划的精髓，代表了东风在前沿技术领域的全面探索，将聚焦“硬核科技、极致电动、颠覆创新、全域通达”的品牌价值体系，秉持“越山海、阅不凡、悦人生”的客户理念，为用户提供越野新体验。

(责编：李源、曹淼)

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