人民网北京8月29日电 （记者申佳平）8月29日，在“2022年中国网络文明大会数字公益慈善发展论坛”上，中央网信办副主任盛荣华表示，应加快大数据、区块链等新技术在公益慈善领域的创新应用，推动“互联网+公益慈善”向民生服务等新场景拓展。

“公益慈善是社会文明进步的重要标志，也是新时代社会主义精神文明建设的重要领域。”盛荣华表示，当前，新一代科技革命和产业变革加速演进，数字化、网格化、智能化发展日新月异，为公益慈善事业带来新的发展机遇，注入强大动能，极大提升了社会影响力和公众参与度。

对于促进数字公益慈善事业发展，盛荣华具体提出了四点建议。

一是赓续优良传统，弘扬数字公益理念。要顺应数字化发展的潮流，积极运用互联网宣传公益理念。丰富传播手段，创新话语表达，在全社会增强慈善意识，激发慈善热情，促进慈善行动。赋予公益慈善新的时代内涵和社会价值，让人人热心公益、人人参与慈善，成为数字生活的新风尚。

二是强化技术赋能，创新数字公益生态。要加快大数据、人工智能、虚拟现实、区块链等新技术在公益慈善领域创新应用。要聚焦实现高质量发展，推动“互联网+公益慈善”向民生服务、公众素质素养培育等新场景、新领域拓展。让数字公益慈善生态更加丰富，更加普惠。

三是发挥行业优势，践行公益慈善责任。盛荣华表示，希望广大互联网企业把公益慈善作为履行社会责任的重要方面，融入企业发展战略、业务发展、日常运营的全过程。大力营造热心公益、崇德向善企业文化氛围。要发挥自身优势，突出行业特点，充分调动和汇集各方面资源，加强公益慈善模式创新和产品设计，着力打造更多有创意、有特色、有影响的数字公益品牌，让互联网发展的成果更好地造福人民、造福社会。

四是推动共建共享，汇聚数字公益合力。网信部门要与各有关部门通力协作、密切配合，把数字公益慈善作为网络文明建设的重点任务，大力推动数字公益慈善事业实现新发展。网络社会组织当好桥梁纽带，有效引导互联网行业强化社会责任意识，完善行业公益标准，不断增强数字公益慈善影响力和感召力。

(责编：申佳平、高雷)

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