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警方通报河南村镇银行案进展：已逮捕234名嫌疑人

2022年08月29日17:34 | 来源：人民网
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人民网北京8月29日电 （记者罗知之）8月29日，河南许昌市公安局通报“村镇银行案”最新进展称，已逮捕234人，追赃挽损工作取得重大进展。

警情通报称，经许昌市公安机关进一步侦查发现：以犯罪嫌疑人吕奕为首的犯罪团伙非法控制禹州新民生等4家村镇银行，涉嫌实施系列严重犯罪。该犯罪团伙在正常存款利息之外，用非法获取的部分资金，以年化收益率13%-18%“贴息”标准为诱饵吸揽资金，该“贴息”经资金掮客层层盘剥后，被部分大额资金客户获取。目前，公安机关已抓获一大批犯罪嫌疑人，其中已逮捕234人，追赃挽损工作取得重大进展。案件侦办工作正在依法纵深推进。

来源：许昌市公安局官方微博

(责编：罗知之、高雷)
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