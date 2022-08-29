警方通报河南村镇银行案进展：已逮捕234名嫌疑人
2022年08月29日17:34 | 来源：人民网
小字号
人民网北京8月29日电 （记者罗知之）8月29日，河南许昌市公安局通报“村镇银行案”最新进展称，已逮捕234人，追赃挽损工作取得重大进展。
警情通报称，经许昌市公安机关进一步侦查发现：以犯罪嫌疑人吕奕为首的犯罪团伙非法控制禹州新民生等4家村镇银行，涉嫌实施系列严重犯罪。该犯罪团伙在正常存款利息之外，用非法获取的部分资金，以年化收益率13%-18%“贴息”标准为诱饵吸揽资金，该“贴息”经资金掮客层层盘剥后，被部分大额资金客户获取。目前，公安机关已抓获一大批犯罪嫌疑人，其中已逮捕234人，追赃挽损工作取得重大进展。案件侦办工作正在依法纵深推进。
来源：许昌市公安局官方微博
(责编：罗知之、高雷)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 遏制“天价”月饼 全国各地在行动
- 人民网北京8月29日电 （记者申佳平）据国家发展改革委官网消息，为贯彻落实《关于遏制“天价”月饼、促进行业健康发展的公告》（以下简称《公告》）有关要求，近日，各地发展改革部门迅速行动，会同工业和信息化、商务、市场监管等部门，持续开展政策宣贯、市场巡查、提醒告诫、督促整改，坚决遏制“天价”月饼。 一是强化政策宣贯。…
相关新闻
- 评论
- 关注