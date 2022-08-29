生态环境部：部分地区汛期地表水污染等问题不容忽视
2022年08月29日19:05 | 来源：人民网
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人民网北京8月29日电 （记者王仁宏）今日，生态环境部公布了2022年上半年全国水生态环境形势研判情况。
生态环境部表示，2022年上半年，3641个国家地表水评价考核断面中，Ⅰ-Ⅲ类断面比例为85.7%，同比增加4.0个百分点；劣Ⅴ类断面比例为1.1%，同比减少0.8个百分点，全国水环境质量总体持续改善。但同时，全国水生态环境不平衡不协调的问题依然突出，部分地区汛期污染强度大，消除劣Ⅴ类工作滞后。
从断面分布看，16个劣Ⅴ类断面（扣除自然因素影响）分布在11个省份。其中，云南省数量最多，为4个。
18个水质明显恶化断面（扣除自然因素影响）分布在13个省份。其中，内蒙古自治区数量最多，为3个。
根据排名情况，全国汛期污染强度较大的前50名断面分布在20个省份，数量较多省份为山西（9个）、江西（5个）、云南（5个）。其中，内蒙古自治区呼伦贝尔市查哈阳乡断面、贵州省黔南布依族苗族自治州凤山桥边断面、福建省三明市永安贡川桥断面汛期污染强度位于全国前三名，分别达到考核目标限值的17.6倍、17.3倍、17.1倍。
据悉，针对上述突出问题，生态环境部已向相关省级生态环境部门印发预警函，压实相关地方主体责任；针对久拖不决的突出问题，将组织开展独立调查，督导帮扶问题所在行政区域研究对策，推动问题解决。
(责编：王仁宏、高雷)
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