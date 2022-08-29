新华社北京8月29日电 题：政策性开发性金融工具已投放3000亿元 支持基础设施重点领域项目

新华社记者张千千、侯雪静

在6月29日国务院常务会议首次提出“确定政策性、开发性金融工具支持重大项目建设的举措”后，2个月内，通过国家开发银行成立的国开基础设施投资基金及中国农业发展银行成立的农发基础设施基金，政策性开发性金融工具已投放3000亿元。

目前，国开基础设施投资基金已签约422个项目，合同金额2100亿元，并已投放2100亿元；农发基础设施基金投放已达900亿元。这批资金投向了哪些项目？如何支持项目建设？

资金投向能够尽快开工的基础设施重点领域项目

从资金投向上看，政策性开发性金融工具主要用于交通、能源、水利等网络型基础设施建设，信息、科技、物流等产业升级基础设施建设，城市基础设施建设，农业农村基础设施建设，国家安全基础设施建设，重大科技创新、职业教育等领域，以及其他可由地方政府专项债券投资的项目建设。

国家发展改革委固定资产投资司司长罗国三在国家发改委8月份新闻发布会上介绍，国家发改委会同中央有关部门、中央企业和各地方，抓紧梳理形成了备选项目清单，按照“成熟一批、推荐一批”的思路，推荐给国家开发银行和中国农业发展银行。

“获得推荐项目后，我们从中进行筛选，按照市场化原则，依法合规自主决策、独立评审，开展项目对接投资。”国家开发银行副行长张辉说，投资项目既要有较强的社会效益，也要有一定的经济可行性，国家开发银行优先支持“十四五”规划内、前期工作成熟、三季度能够尽快开工的基础设施重点领域项目，确保资金到位后，项目按期开工建设，尽快发挥作用，形成更多实物工作量。

8月28日，国开基础设施投资基金提供72.73亿元资金支持的平陆运河项目正式开工。项目建成后，西南地区货物经平陆运河出海，较经广州出海缩短入海航程560公里以上，将形成大能力、高效率、低成本、广覆盖的江海联运大通道。

8月10日，农发行湖北省分行投放全省首笔农发基础设施基金6270万元，用于支持荆州港车阳河铁路专用线项目建设。农发行湖北省分行有关部门负责人表示，为快速有效开展基金业务，该行专门成立基金工作领导小组，全面梳理，精准筛选，优选业务骨干，配合省发改委迅速形成备选项目清单，推进基金项目在鄂落地。

缓解项目资本金难到位等问题对项目建设的制约

政策性开发性金融工具的资金如何支持项目建设，是社会关心的问题之一。张辉介绍，国开基础设施投资基金由国家开发银行全额出资设立，通过发行金融债券等方式筹资，为重大项目提供不超过50%的项目资本金。另外50%以上由项目业主方、社会资本等多方构成。

在推进基础设施建设的过程中，项目资本金难到位等问题是制约项目建设和贷款投放的重要因素。

总投资概算180.1亿元的苏台高速公路南浔至桐乡段及桐乡至德清联络线（二期）项目中，项目资本金占比35%，约63亿元。“这部分资金原本只能依靠地方国资筹措，在得到国开基础设施投资基金18亿元的资金支持后，项目前期的资金压力大幅缓解，剩余45亿元资本金也已融资完毕，将于9月全面开工。”桐乡市交投集团董事长李锋说。

“通过使用基础设施投资基金，可充分发挥开发性金融引领带动作用，扩大项目资本金来源，吸引社会资本参与，实现协同发力，推动重大项目尽快落地、早见成效。”张辉说。

吸引多家商业银行开展配套融资支持

据了解，目前，已有多家商业银行落地对政策性开发性金融工具所支持项目的配套融资。

建设银行8月11日表示，已为柯诸高速提供配套融资授信，发放了首笔配套贷款7000万元；工商银行8月12日表示，已对8个项目完成贷款审批金额近370亿元，累计实现配套融资投放合计逾26亿元；光大银行8月18日已为池州港乌沙港区码头项目投放首笔配套贷款360万元，成为股份行落地的首笔相关配套融资，目前已累计为7个项目批复近80亿元授信……

8月24日召开的国务院常务会议提出，在3000亿元政策性开发性金融工具已落到项目的基础上，再增加3000亿元以上额度。

专家认为，运用政策性开发性金融工具，补充基础设施重点领域项目资本金，有利于形成精准有效投资，助力稳定经济大盘，实现扩大有效投资、带动就业、促进消费的综合效应。

罗国三此前曾表示，三季度，加快推动政策性开发性金融工具项目建设实施，将对下一步投资增长起到重要的支撑作用。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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