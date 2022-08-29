人民网北京8月29日电 （记者杜燕飞）记者从中国石化获悉，国内首个百万吨级CCUS（碳捕集利用与封存）项目——“齐鲁石化-胜利油田百万吨级CCUS项目”29日正式注气运行，标志着我国CCUS产业开始进入技术示范中后段——成熟的商业化运营。

CCUS项目齐鲁石化碳捕集环节装置全景。受访者供图

据介绍，“齐鲁石化-胜利油田百万吨级CCUS项目由齐鲁石化捕集提供二氧化碳，并将其运送至胜利油田进行驱油封存，实现了二氧化碳捕集、驱油与封存一体化应用。”中国石化有关负责人表示，该项目覆盖特低渗透油藏储量2500多万吨，共部署73口注入井，预计15年累计注入1000余万吨，增油近300万吨，采收率提高12个百分点以上。同时，该项目每年可减排二氧化碳100万吨，相当于植树近900万棵，将为我国大规模开展CCUS项目建设提供工程实践经验和技术数据，助力我国实现‘双碳’目标。

CCUS项目二氧化碳装车平台。受访者供图

业内人士认为，我国二氧化碳地质封存的潜力大，而且具备大规模捕集利用与封存的工程能力。作为减碳固碳技术，CCUS已成为多个国家碳中和行动计划的重要组成部分。

“在碳捕集环节，齐鲁石化通过液化提纯技术，回收煤气化装置尾气中的二氧化碳，更加节能、成本更低，且碳捕集端全部装置均实现国产化。”上述负责人介绍，在碳利用与封存环节，胜利油田形成了“二氧化碳高压混相驱”核心技术并取得矿场应用突破，已在20个区块累计注入二氧化碳64万吨，封存50多万吨，增油10多万吨。

据了解，根据规划，预计到今年年底，齐鲁石化至胜利油田的百公里二氧化碳输送管道投产，届时将在国内首次实现二氧化碳长距离超临界压力管输，做到制、输、用全过程、全密闭。

(责编：王仁宏、高雷)

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