前7个月国有企业营业总收入同比增长9.5%
2022年08月29日20:24 | 来源：新华网
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新华社北京8月29日电 财政部29日发布数据显示，前7个月，全国国有及国有控股企业营业总收入457796.3亿元，同比增长9.5%。其中，中央企业营业总收入257465.8亿元，同比增长10.6%；地方国有企业营业总收入200330.5亿元，同比增长8.1%。
利润方面，前7个月，国有企业利润总额26755.4亿元，同比下降2.1%。其中，中央企业19186.1亿元，同比增长4.3%；地方国有企业7569.3亿元，同比下降15.3%。
数据显示，截至7月末，国有企业资产负债率为64.4%，上升0.1个百分点；中央企业资产负债率为67.1%，地方国有企业资产负债率为63.1%。
(责编：杨光宇、胡永秋)
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