新华社北京8月29日电（记者谢希瑶）记者29日从中国贸促会举行的例行新闻发布会上了解到，今年前7个月，全国贸促系统累计签发原产地证书271.5万份，签证金额共计2333.1亿美元，签证金额较去年同比增长23.7%，反映出我国对外贸易依然延续稳中向好态势。

原产地证书是出口国特定机构出具的出口货物为该国家（或地区）原产的证明文件，因此其签发情况也被视为对外贸易的晴雨表。中国贸促会是我国原产地证书签发的法定机构之一。中国贸促会新闻发言人、中国国际商会秘书长孙晓在发布会上介绍，前7个月，全国贸促系统共为全国30个省区市8万多家外贸企业签发原产地证书，涉及机电、化工、纺织、汽车等多个行业。

孙晓还提到，区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）原产地证书的签发成为新增长点。前7个月，全国贸促系统共签发RCEP原产地证书7.02万份,签证金额34.32亿美元，办证企业累计超过1.5万家，预计为我国出口产品在RCEP成员国减免关税约0.52亿美元。

(责编：杨光宇、胡永秋)

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