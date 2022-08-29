人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

我国互联网地图日覆盖用户数逾10亿人次

2022年08月29日22:01 | 来源：新华网
小字号

新华社北京8月29日电（记者王立彬）在政策扶持下，我国导航电子地图、互联网地图产业迅速发展，促进了社会经济建设、方便了人民群众生活。

今年8月29日是第19个全国测绘法宣传日，中国地理信息产业协会发布的最新数据显示，我国以百度地图、高德地图、腾讯位置、华为地图等为主的企业位置服务开放平台，互联网地图日均位置服务请求次数最高达1300亿次，日覆盖用户数超过10亿人次，全球兴趣点（POI）总数最高达2.6亿、覆盖超过200个国家和地区，开发者超过230万，服务超过60多万移动应用，地图展示与搜索支持70多种语言，全球路网覆盖超过7000万公里。

据悉，目前自然资源部已形成遥感影像数据保障常态化机制。2021年，2米分辨率遥感影像制作完成4版（每季度1版），覆盖我国全部陆域范围；1米分辨率遥感影像制作完成1版，覆盖黑河—腾冲线以东及西部部分城市。今年4月，自然资源部正式发布资源三号03星、高分七号卫星激光测高标准产品。卫星激光测高产品可用作高程控制点，同时在极地冰川监测、湖泊水位测量、森林树高测量及碳汇估算、滩涂浅水地形测量等方面也具有广阔的应用前景。

截止到2022年7月底，国家地理信息公共服务平台“天地图”的日均地图访问量超过8.14亿次，累计注册开发用户超过80.79万个，支撑应用超过73.18万个。应用范围涵盖自然资源、生态环境、公共安全、科研教育、交通运输、水利、农业、民政、气象、统计、地震、住建等领域，有力推进了政府地理信息资源共享，提升了地理信息应用效能。

(责编：杨光宇、胡永秋)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
张蕾：打造创新展示窗口 共享进博会“溢出效应”
　　人民网北京8月29日电 （王绍绍、实习生尹柳玉）“五年来，我们不仅见证了中国国际进口博览会的展览面积越来越大、办展水平越来越高，还更直观地感受到了中国政府推进高水平开放的坚定决心。”拜耳中国传播副总裁张蕾在近日举行的中国国际进口博览会（下称“进博会”）五周年专家研讨会上表示，获益于进博会不断放大的“溢出效应”，企业发展得以注入更多生命力。…
洪俊杰：发挥我国超大规模市场优势 从世界工厂转向全球市场
　　人民网北京8月29日电 （记者杜燕飞）“进博会是我们推动更加高效、更加平衡、更加安全的高水平开放的主动选择，是推动开放型经济大国向开放型经济强国迈进的重大举措，是推动构建新发展格局的战略部署，体现了我国推动开放型世界经济建设和构建人类命运共同体的大国担当。”对外经济贸易大学党委常委、副校长洪俊杰在日前举行的中国国际进口博览会（下称“进博会”）五周年专家研讨会上表示，中国要发挥超大规模市场优势，从一个世界工厂转向全球市场，这对于中国经贸平衡、安全和可持续发展至关重要。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部