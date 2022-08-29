新华社北京8月29日电（记者王立彬）在政策扶持下，我国导航电子地图、互联网地图产业迅速发展，促进了社会经济建设、方便了人民群众生活。

今年8月29日是第19个全国测绘法宣传日，中国地理信息产业协会发布的最新数据显示，我国以百度地图、高德地图、腾讯位置、华为地图等为主的企业位置服务开放平台，互联网地图日均位置服务请求次数最高达1300亿次，日覆盖用户数超过10亿人次，全球兴趣点（POI）总数最高达2.6亿、覆盖超过200个国家和地区，开发者超过230万，服务超过60多万移动应用，地图展示与搜索支持70多种语言，全球路网覆盖超过7000万公里。

据悉，目前自然资源部已形成遥感影像数据保障常态化机制。2021年，2米分辨率遥感影像制作完成4版（每季度1版），覆盖我国全部陆域范围；1米分辨率遥感影像制作完成1版，覆盖黑河—腾冲线以东及西部部分城市。今年4月，自然资源部正式发布资源三号03星、高分七号卫星激光测高标准产品。卫星激光测高产品可用作高程控制点，同时在极地冰川监测、湖泊水位测量、森林树高测量及碳汇估算、滩涂浅水地形测量等方面也具有广阔的应用前景。

截止到2022年7月底，国家地理信息公共服务平台“天地图”的日均地图访问量超过8.14亿次，累计注册开发用户超过80.79万个，支撑应用超过73.18万个。应用范围涵盖自然资源、生态环境、公共安全、科研教育、交通运输、水利、农业、民政、气象、统计、地震、住建等领域，有力推进了政府地理信息资源共享，提升了地理信息应用效能。

(责编：杨光宇、胡永秋)

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