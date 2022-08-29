新华社武汉8月29日电（记者胡喆、黎昌政）记者从中国航空工业集团有限公司获悉，8月29日，由该集团自主研制的AG600M全状态新构型灭火飞机在湖北荆门漳河机场水上首飞成功。

AG600M飞机首飞现场。（航空工业微信公号）

29日8时52分许，首飞机组驾驶着全新消防涂装的AG600M飞机从荆门漳河机场滑行入水，随即从水面腾空而起，在空中平稳飞行18分钟，完成一系列既定试飞科目后，于9时10分顺利降落漳河水库。飞机状态良好，操纵系统正常，各系统运行稳定。

AG600M飞机于2022年5月31日实现陆上首飞成功后，机组和设计团队、试飞团队一起参与飞机的优化设计、外场科研试飞等工作。在团队的共同努力下，AG600M陆上首飞后仅不到百日就顺利完成了水上首飞。

此次水上首飞是AG600M全新消防涂装首次公开亮相。其涂装设计方案主要体现应急救援航空器特性，展现中国特色消防救援的鲜明特点和救援理念。

后续，AG600M飞机还将持续开展注水投水、汲水投水等科研试飞试验，向实战化应用和批量交付用户迈出坚实步伐。该项目计划2023年具备执行灭火任务的能力，2024年取得灭火型适航证，2025年取得救援型适航证，“十四五”期间实现小批交付客户使用。

(责编：杨光宇、胡永秋)

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