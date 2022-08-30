本报记者 汪文正

近日，国家税务总局福州市长乐区税务局干部到辖区了解企业生产经营情况，讲解税费支持政策。今年以来，当地税务部门不断推进各类专项服务，帮助企业纾困增效。图为长乐区税务干部在福建省恒申合纤科技有限公司进行“一对一”税惠政策辅导。

王旺旺摄（人民视觉）

今年以来实施的大规模增值税留抵退税政策，是应对中国经济下行压力、稳住宏观经济大盘的关键性举措。国家税务总局日前发布的数据显示，截至8月15日，今年已有超2.1万亿元退税款退到纳税人账户。随着相关政策落地不断提速，大规模留抵退税存量留抵税额集中退还任务于近期圆满完成，为广大市场主体提供有力支持。

从“纸上”落到“账上”

据国家税务总局有关负责人介绍，从今年4月1日大规模增值税留抵退税政策实施至8月15日，已有20131亿元退税款退到纳税人账上，再加上一季度继续实施此前出台的留抵退税政策1233亿元，累计已有21364亿元退税款退到纳税人账户，大规模留抵退税存量留抵税额集中退还任务圆满完成。

今年，增值税留抵退税规模超过此前3年的总和，原定全年退税任务提前至第二季度集中完成，7月份又新扩围7个行业退税。留抵退税“真金白银”加快落到企业的口袋，为市场主体送去“及时雨”。同时，各地税务部门全面升级改造核心征管、电子税务局等应用系统，建立宣传辅导标签体系和符合退税条件纳税人清册，精准推送政策1525万户次，自动弹窗提醒纳税人办理退税，实现预填85%以上退税申报数据。

今年留抵退税政策惠及企业众多、覆盖面广，各类市场主体情况千差万别。国家税务总局货物和劳务税司相关负责人介绍，为及时响应纳税人需求，税务总局建立税费政策问题快速响应直联机制，走访铁路、航空、道路、水上运输等受疫情影响较大的特殊困难企业并逐户辅导政策，在全国建立100个基层税务局直联点、100个办税服务厅直联点、每省100个纳税人直联点。

“退税资金在最短时间内从‘纸上’落到企业‘账上’，让助企纾困政策及时发挥出最大效用，实现了政策预期，对稳经济、保就业、强信心发挥了至关重要的作用。”西南科技大学经济管理学院教授胡树林说。

“精准滴灌”小微企业

加大小微企业增值税和制造业、科学研究和技术服务业、软件和信息技术服务业等行业期末留抵退税政策力度；7月1日起全额退还增值税留抵税额政策行业范围扩大至批发和零售业、住宿和餐饮业等7个行业企业……在加快留抵退税过程中，税务部门针对各类企业和行业特点实现“精准滴灌”。

在上海市青浦区，当地税务部门成立快递行业税惠服务专班，采取“办税服务厅主动对接、管理所值守人员现场审核、业务科室跟踪指导、核算部门快速对接国库”的方式，为快递企业实现快速退税。在四川省达州市，税务部门对相关企业实行“一对一”“点对点”服务，确保税费红利直达快享、应享尽享。

电力、热力、燃气及水生产和供应业是今年大规模增值税留抵退税政策重点支持的行业之一。今年入夏后，各地迎来用电高峰，能源企业电力保供压力渐增。6月，财政部、国家税务总局印发通知明确，对符合规定的购买使用进口煤炭的燃煤发电企业，在纳税人自愿申请的基础上，进一步加快留抵退税办理进度，规范高效便捷为其办理留抵退税。“今年以来，税务部门开通增值税留抵退税办理绿色通道，使企业取得留抵退税款共计2084余万元，有了充足资金购买电煤。”国家能源集团四川华蓥山发电公司财务人员邓莉说。

确保政策落准落好

今年以来，2万多亿元留抵退税款为市场主体发挥出前所未有的“输血”“造血”作用。

从实施效果看，大规模增值税留抵退税增加了企业现金流，对激发市场主体活力、促进企业生产经营恢复发展、助力稳定宏观经济大盘发挥了重要作用。北京国家会计学院教授李旭红表示，大规模增值税留抵退税政策带动企业经营逐步改善，支撑企业销售加快回暖，推动了经济新动能快速成长。

调查显示，退税减税政策稳企纾困作用明显，企业对增值税留抵退税政策满意度较高。国家统计局的快速调查显示，大规模留抵退税政策实施后，获得增值税增量留抵退税的企业中，96.2%的企业表示对政策比较满意，90%的企业认为改善了现金流；获得存量留抵退税的小微企业中，94.6%的企业表示对政策比较满意，84.5%的企业认为改善了现金流；获得增值税留抵退税的工业企业中，95.4%的企业对政策表示满意，87.9%的企业认为改善了企业现金流。

国家税务总局有关负责人表示，全国税务系统下一步将推广“快退税款、狠打骗退、严查内错、欢迎外督、持续宣传”的工作策略，形成加强税费服务税收监管的制度性、长效化举措，推动各项税费支持政策落地见效，更好发挥好税收在国家治理中基础性、支柱性、保障性作用。

(责编：赵欣悦、白宇)

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