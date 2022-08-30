据新华社北京8月29日电 财政部29日发布数据显示：前7月，全国国有及国有控股企业营业总收入457796.3亿元，同比增长9.5%。其中，中央企业营业总收入257465.8亿元，同比增长10.6%；地方国有企业营业总收入200330.5亿元，同比增长8.1%。

利润方面，前7月，国有企业利润总额26755.4亿元。其中，中央企业利润总额19186.1亿元；地方国有企业利润总额7569.3亿元。

数据显示，截至7月末，国有企业资产负债率为64.4%，上升0.1个百分点；中央企业资产负债率为67.1%，地方国有企业资产负债率为63.1%。

《 人民日报 》（ 2022年08月30日 01 版）

(责编：赵欣悦、白宇)

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