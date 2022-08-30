前7月软件业务收入超5.45万亿元
利润总额稳步增长
2022年08月30日06:18 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京8月29日电 （记者王政）工信部最新统计显示：今年前7月，我国软件和信息技术服务业（以下简称软件业）运行稳健，完成业务收入54560亿元，同比增长10.3%，利润总额稳步增长，软件业务出口增速持续回升。
前7月，软件业利润总额5698亿元，同比增长6.6%；软件业务出口同比增长4.3%，增速较上半年提高0.3个百分点。
分领域看，前7月，软件产品收入13315亿元，同比增长9.9%，其中工业软件产品收入1219亿元，同比增长8.7%；信息技术服务收入35760亿元，同比增长11.0%，其中云计算、大数据服务共实现收入5517亿元，同比增长8.0%，集成电路设计收入1591亿元，同比增长13.5%，电子商务平台技术服务收入5334亿元，同比增长15.4%；信息安全产品和服务收入942亿元，同比增长11.9%，增速较上半年提高0.5个百分点；嵌入式系统软件收入4544亿元，同比增长6.3%，增速较上半年提高1.3个百分点。
《 人民日报 》（ 2022年08月30日 01 版）
(责编：赵欣悦、白宇)
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