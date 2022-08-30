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稳企纾困出实招  市场主体强信心（大督查在行动）

本报记者
2022年08月30日06:19 | 来源：人民网－人民日报
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　　市场主体是经济的力量载体，保市场主体就是保社会生产力。受国内外一些超预期因素影响，我国市场主体生存发展面临的困难和挑战增多。今年以来，党中央、国务院高效统筹疫情防控和经济社会发展，出台实施稳经济一揽子政策措施，助力万千市场主体纾困发展、积能蓄势。稳企纾困政策效果怎样？市场主体还有哪些新期待？近日，国务院19个督查组奔赴各地开展实地督查，察实情、出实招，积极推动各项助企纾困政策措施落地见效。

　　组合式税费支持政策成效显著

　　今年，我国实施新的组合式税费支持政策，不断加大增值税留抵退税力度。目前，政策效果如何？

　　研发攻关有条不紊、生产车间一派繁忙。“我们正处于研发关键期，917万元留抵退税款让我们正常运转有了保障。”海马新能源汽车有限公司财务负责人赵丰说。截至8月23日，河南省已有911.87亿元留抵退税款退到48124户纳税人账户。

　　在走访调研中，第九督查组了解到，锚定应退尽退目标，河南省利用大数据精准计算企业应享减税降费政策和减免金额，自动生成减税降费红利账单，成功向57.5万户纳税人推送红利账单，有力护航大规模留抵退税政策快准稳好落地见效。

　　如何确保市场主体尽享、快享、易享减税降费政策红利，各地积极探索。

　　第六督查组发现，浙江省税务局创新开发应用留抵退税电子台账，构建留抵退税全流程闭环管理机制，推动政策精准直达快享，及时为市场主体送上“救命钱”。据统计，今年已累计为22.8万户纳税人退税1703.8亿元，是2021年退税规模的2倍以上，上半年全省累计实施组合式税费支持政策2535.5亿元。

　　建立健全专项工作机制、梳理制定政策清单和任务清单、开发自动退税小程序……在广东省，第十二督查组了解到，深圳市税务局创新工作方式，有力有序推进小微企业“六税两费”减免政策落实。截至8月26日，已为68.56万户增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户等市场主体办理资源税、城市维护建设税、房产税等“六税两费”减免额25.02亿元，基本完成优惠政策追溯享受落实工作。

　　减负降租，让企业轻装前行

　　奔着问题去，督帮一体推动政策措施更好惠及市场主体，各督查组奔赴一线。

　　循着企业反映南京市招投标领域保证金缴纳方式较为单一的线索，第五督查组实地核查、多方探访，确定南京市通过公共资源交易平台开展招投标的工程建设项目，尚未全面推行保函（保险）替代现金缴纳投标保证金，增加了企业经营负担。

　　督查问题反映后，南京市政府第一时间召开专题会议，迅速研究整改落实工作。南京市建委、市交通局、市水务局先后印发通知，明确在各自监管的工程领域全面推行保函（保险）等招投标保证金缴纳方式，切实降低企业制度性交易成本，营造更加公平、公正、高效的市场环境。

　　疫情之下，市场主体承压不小，各地区各部门及时出台一揽子政策降租减负。惠企政策是否落到实处？

　　第四督查组在上海市普陀区明察暗访，发现该区某国有企业和小微企业承租方因存在转租情形，在租金减免过程中，各方产生纠纷。

　　对此，督查组召集该区国资委、发改委等有关部门负责人、出租方、转租方和承租人代表，召开现场办公会，最终几方达成和解。出租方当场表态，将在一周内帮助所有小微企业完成租金减免申报。

　　值得一提的是，上海市国资委及时出台有关文件，对不同转租情形下的租金减免实施工作进行规范，确保政策惠及最终承租方，租金减免应减必减。

　　第十八督查组通过“互联网+督查”平台线索，发现青海省某国有企业2020年对租赁其房屋和场地的承租企业，未按助企纾困相关政策足额减免租金。

　　督查组8月25日提出租金减免按政策落实不到位情况后，青海省相关部门反应迅速、立行立改，第一时间督促该国企整改，截至8月29日已全部整改到位，涉及539户租户的应补免租金已全部落实。

　　减负“动真格”。第七督查组了解到，为降低企业负担，福建省印发涉企违规收费专项整治行动实施方案，全面排查交通物流、水电气、地方财经、金融、行业协会商会等5个领域涉企违规收费。截至7月底，全省查处各类违规收费案件19件，为企业减负618万元。

　　湖南省开展全省万名干部联万企“送政策、解难题、优服务”行动，分级分类解决了一大批企业急难愁盼问题。第十一督查组了解到，各级各部门共派出联企干部4.67万人，累计走访企业（含座谈）18.43万家，累计收集企业直接反映的问题7.28万个，解决6.62万个，问题化解率达九成。

　　第十督查组了解到，湖北省聚焦市场主体反映强烈的转供电违规收费等重点环节、重点领域，开展集中专项治理行动，降费减负。累计检查供电单位（含转供电主体）2.83万家，清退违规多收费用3.7亿元，惠及70多万用户。

　　加大金融帮扶力度，激发企业活力

　　“这155万元的专项再贷款，解了我们的燃眉之急！”山西裕晟物流公司总经理霍建功说。

　　交通运输业受疫情冲击较大，目前企业运行如何？第一督查组了解到，为落实物流专项再贷款有关政策，山西省金融机构和交通运输主管部门密切协作，梳理有融资需求的企业白名单，3个月内向378户符合政策的企业发放5.73亿元贷款，为煤运企业运营“通脉络”、为货运司机减负担。

　　“政策用得还不够足、推进速度不够快、个体户支持力度偏弱，这是我们接下来工作要着力改进的地方。”针对督查组提出的问题清单，中国人民银行太原中心支行副行长邢毅表示。

　　融资难融资贵问题长期困扰着中小微企业，尤其是在疫情影响下，企业融资需求更为迫切。如何加大金融帮扶力度，各督查组实地走访调研。

　　财政金融联动，引导更多金融“活水”流向中小微企业。在广西壮族自治区，第十三督查组发现，当地首创以财政间接贴息为核心的“桂惠贷”政策，创造性地赋予贴息资金风险补充功能，确保惠企政策直达市场主体。截至7月底，自治区财政下达“桂惠贷”贴息资金16亿元，引导金融机构投放“桂惠贷”2314.83亿元，惠及市场主体8.37万户。

　　融资担保发力，扩大金融覆盖面。第八督查组在江西省了解到，江西省融资担保集团围绕复工复产、保链强链、精准支持等目标，推出30余款免抵押、低保费的纯信用担保产品。前7月，集团累计提供262.41亿元纯信用担保贷款，精准助力企业纾困。

　　搭建服务平台，提供便捷金融服务。第三督查组发现，黑龙江省哈尔滨市上线运行综合金融服务平台，整合银企融资供需信息，实现全流程线上办理。工商银行、建设银行等17家银行机构在平台发布稳企稳岗信贷产品40余个，4000余家企业在综合金融服务平台注册。

　　（本报记者罗珊珊、喻思南、韩鑫、杨彦帆、叶传增、刘晓宇、毕京津）


　　《 人民日报 》（ 2022年08月30日 02 版）
(责编：赵欣悦、白宇)
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