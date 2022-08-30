本报北京8月29日电 （记者朱隽）记者29日从中国农业银行获悉：今年上半年，农行聚焦“三农”县域重点领域，提供高质量金融服务。县域贷款余额突破6.9万亿元，新增7176亿元，增量、余额占比均创十年来新高。

粮食重点领域贷款余额2351亿元，增速22.1%，高于全行12.6个百分点。种业领域贷款余额226亿元，增速46%。巩固拓展脱贫攻坚成果持续加力。832个脱贫县贷款余额1.6万亿元。160个国家乡村振兴重点帮扶县贷款余额2956亿元，增速11.1%。

此外，数字乡村工程加快推进。农行线上化农户贷款“惠农e贷”余额达7081亿元，增速30%，累计拓展县域涉农特色金融场景1.5万个。

《 人民日报 》（ 2022年08月30日 02 版）

(责编：赵欣悦、白宇)

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