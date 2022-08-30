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农行县域贷款增量、余额占比创十年来新高

粮食重点领域贷款增速22.1%

2022年08月30日06:19 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京8月29日电  （记者朱隽）记者29日从中国农业银行获悉：今年上半年，农行聚焦“三农”县域重点领域，提供高质量金融服务。县域贷款余额突破6.9万亿元，新增7176亿元，增量、余额占比均创十年来新高。

　　粮食重点领域贷款余额2351亿元，增速22.1%，高于全行12.6个百分点。种业领域贷款余额226亿元，增速46%。巩固拓展脱贫攻坚成果持续加力。832个脱贫县贷款余额1.6万亿元。160个国家乡村振兴重点帮扶县贷款余额2956亿元，增速11.1%。

　　此外，数字乡村工程加快推进。农行线上化农户贷款“惠农e贷”余额达7081亿元，增速30%，累计拓展县域涉农特色金融场景1.5万个。


　　《 人民日报 》（ 2022年08月30日 02 版）
(责编：赵欣悦、白宇)
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