前7个月
贸促系统签发原产地证书超270万份
2022年08月30日06:19 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京8月29日电 （记者罗珊珊）记者29日从贸促会获悉：今年前7个月，全国贸促系统累计签发原产地证书271.5万份，签证金额共计2333.1亿美元，签证金额较去年同比增长23.7%，反映出我国对外贸易依然延续稳中向好态势。
区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）原产地证书的签发成为新增长点。前7个月，全国贸促系统共签发RCEP原产地证书7.02万份，签证金额34.32亿美元。
原产地证书是出口国特定机构出具的出口货物为该国家（或地区）原产的证明文件，其签发情况也被视为对外贸易的晴雨表。
《 人民日报 》（ 2022年08月30日 02 版）
(责编：赵欣悦、白宇)
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