人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

重点企业用工服务机制成效显现

累计帮助四万七千家重点企业解决用工需求近四百万人

2022年08月30日06:20 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　本报北京8月29日电  （记者李心萍）加强企业用工服务，对支持企业生产经营、保持就业局势稳定、促进经济持续增长具有重要作用。面对新冠疫情、经济下行带来的困难和挑战，人社部稳步推进重点企业用工常态化服务机制，着力为重点企业提供全方位、多渠道、常态化的用工服务和指导。截至目前，已累计帮助4.7万家重点企业解决用工需求397万余人。

　　据介绍，各地通过建立长效机制、打出援企稳岗等政策组合拳，大力推进重点企业用工常态化服务。

　　内蒙古包头市实行保障企业用工日调度机制，推进公共就业服务机构对接重点项目、重点企业；陕西渭南市建立重点企业用工保障“1233”调度机制，抓好摸清企业用工需求、优化服务保障手段、多方拓展劳动力潜力三项公共就业服务；安徽亳州市建立用工保障奖惩激励机制；江苏南通市、广西上林县建立专员服务制度，开展“一对一”用工指导。

　　此外，各地区各部门深度发力招聘活动。例如，江苏举办“百校千企万岗”技校助企送工专项活动，组织全省110所技工院校对接1000家列入“产业强链”行动、数字经济类和用工紧缺的重点企业，助力企业复工达产。各地区普遍开展“春风行动”、就业援助月、民营企业招聘月、百日千万网络招聘、高校毕业生招聘会及“直播带岗”等系列招聘活动保用工保就业。


　　《 人民日报 》（ 2022年08月30日 07 版）
(责编：赵欣悦、白宇)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
张蕾：打造创新展示窗口 共享进博会“溢出效应”
　　人民网北京8月29日电 （王绍绍、实习生尹柳玉）“五年来，我们不仅见证了中国国际进口博览会的展览面积越来越大、办展水平越来越高，还更直观地感受到了中国政府推进高水平开放的坚定决心。”拜耳中国传播副总裁张蕾在近日举行的中国国际进口博览会（下称“进博会”）五周年专家研讨会上表示，获益于进博会不断放大的“溢出效应”，企业发展得以注入更多生命力。…
洪俊杰：发挥我国超大规模市场优势 从世界工厂转向全球市场
　　人民网北京8月29日电 （记者杜燕飞）“进博会是我们推动更加高效、更加平衡、更加安全的高水平开放的主动选择，是推动开放型经济大国向开放型经济强国迈进的重大举措，是推动构建新发展格局的战略部署，体现了我国推动开放型世界经济建设和构建人类命运共同体的大国担当。”对外经济贸易大学党委常委、副校长洪俊杰在日前举行的中国国际进口博览会（下称“进博会”）五周年专家研讨会上表示，中国要发挥超大规模市场优势，从一个世界工厂转向全球市场，这对于中国经贸平衡、安全和可持续发展至关重要。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部