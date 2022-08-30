本报北京8月29日电 （记者李心萍）加强企业用工服务，对支持企业生产经营、保持就业局势稳定、促进经济持续增长具有重要作用。面对新冠疫情、经济下行带来的困难和挑战，人社部稳步推进重点企业用工常态化服务机制，着力为重点企业提供全方位、多渠道、常态化的用工服务和指导。截至目前，已累计帮助4.7万家重点企业解决用工需求397万余人。

据介绍，各地通过建立长效机制、打出援企稳岗等政策组合拳，大力推进重点企业用工常态化服务。

内蒙古包头市实行保障企业用工日调度机制，推进公共就业服务机构对接重点项目、重点企业；陕西渭南市建立重点企业用工保障“1233”调度机制，抓好摸清企业用工需求、优化服务保障手段、多方拓展劳动力潜力三项公共就业服务；安徽亳州市建立用工保障奖惩激励机制；江苏南通市、广西上林县建立专员服务制度，开展“一对一”用工指导。

此外，各地区各部门深度发力招聘活动。例如，江苏举办“百校千企万岗”技校助企送工专项活动，组织全省110所技工院校对接1000家列入“产业强链”行动、数字经济类和用工紧缺的重点企业，助力企业复工达产。各地区普遍开展“春风行动”、就业援助月、民营企业招聘月、百日千万网络招聘、高校毕业生招聘会及“直播带岗”等系列招聘活动保用工保就业。

《 人民日报 》（ 2022年08月30日 07 版）

(责编：赵欣悦、白宇)

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