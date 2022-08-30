人民网记者 李 彤 栗翘楚

8月25日，由中国国际进口博览局主办的“中国国际进口博览会五周年专家研讨会”在人民日报社新媒体大厦举行。

参会嘉宾认为，五年来中国国际进口博览会（以下简称“进博会”）联通中国和世界，国际采购、投资促进、人文交流、开放合作四大平台作用不断凸显，成为全球共享的国际公共产品。进博会这把共享机遇的“金钥匙”不仅是中国的，也是世界的，是中国推动新一轮高水平对外开放的务实举措，更是各参展方顺应经济全球化时代潮流的“大合唱”。

进博会办展质量持续提高

一花独放不是春，百花齐放春满园。商务部党组成员、副部长盛秋平表示，举办进博会是中国着眼于推动新一轮高水平对外开放作出的重大决策，是中国主动向世界开放市场的重大举措。五年来，进博会按照“越办越好”总要求，连续成功举办，办展质量持续提高，作用日益凸显，国际影响更加广泛。商务部将会同上海市和有关部门，凝心聚力、攻坚克难，全力以赴做好第五届进博会筹办工作，推动进博会“越办越好”，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

商务部统计数据显示，前四届进博会参展企业发布新产品、新技术、新服务超过1500项，累计意向成交额达2700多亿美元。进博会走进地方系列活动在中部、西部和东北等地区成功举办，积极推动展品变商品、展商变投资商。

全国人大常委会委员、全国人大社会建设委员会副主任委员江小涓认为，在构建新发展格局过程中，进口有着越来越重要的战略地位，进博会可以发挥更重要的作用。进口的重要性不仅体现在国际大局上，对于国内大局来讲，进博会在助力加快构建新发展格局上的重要性也日益突出。

“首先，进口高品质、多元化的商品和服务，可以满足人民群众对美好生活的需要，促进消费和国内市场扩容。其次，要重视进口资源类产品以及富含资源的产品，进口这类商品能够缓解我国资源方面的压力。第三，进口先进的设备和中间投入品，能够有效提高国内制造业水平。第四，通过进博会的窗口，能够更多地引进外资企业，继续推动国内产业的国际化水平。”江小涓说。

推动新一轮高水平对外开放

开放已经成为当代中国的鲜明标志。过去几十年中国经济发展的成绩是在开放条件下取得的，未来中国经济实现高质量发展也将在开放条件下进行。

“通过进博会的平台，中国向世界贡献了坚持全球化的理念，奉行贸易自由化、投资便利化的宗旨，为推动构建人类命运共同体做出积极努力。”上海市政协副主席、民建中央副主席周汉民认为，我国重视货物贸易和服务贸易并搭建了专门的进口渠道和平台，未来还应关注技术贸易，构建货物贸易、服务贸易、技术贸易三位一体的体系，进一步引进世界先进技术。

对外经济贸易大学党委常委、副校长洪俊杰表示，连续成功举办的进博会向世界传递了中国扩大开放的决心。进博会是一个非常重要的窗口，不仅展现了中国经济的强大韧性和超大规模市场的巨大吸引力，为全球企业打开了进一步认识中国的窗口，也向世界展示了中国积极扩大对外开放的决心，体现了中国愿意和世界共享发展成果的诚意，增强了世界经济发展的信心。

多位参会嘉宾认为，我国过去是被动适应国际经贸规则，现在是主动参与全球经济治理。

今年4月，《中共中央 国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》发布，将建设全国统一大市场提升到全局和战略的高度。参会嘉宾表示，通过进博会平台，能够进一步吸引外资企业，带动全球要素资源进入中国市场。这是助力畅通国内大循环、促进国内国际双循环的内在要求。

在清华大学中国发展规划研究院常务副院长董煜看来，要通过进博会的平台进一步打通国际国内市场。“我们还要告诉更多的国家和外资企业，中国市场的红利还可以享受很多年，这个红利在将来会越来越大。大家可以通过进博会，连接中国，感知中国，共享中国机遇。”董煜说。

多位嘉宾表示，要通过进博会的平台，进一步推动规则、管理、标准等制度型开放，持续打造市场化、法治化、国际化的营商环境。

共享溢出效应，实现互利共赢

“2021年，中国稳居世界第一大贸易国，而且进出口额都保持快速增长。”中国人民大学重阳金融研究院执行院长王文认为，进博会的连续成功举办，折射了世界贸易格局重塑的新进程，折射了新阶段全球文明互鉴的新窗口。

作为“全球新品首发地”平台，进博会持续扩大溢出效应，加速将更多“展品”变“商品”、“商品”变“爆品”，让更多企业共享中国发展机遇。

“早在去年9月，我们就签约了第五届进博会。”松下电器东北亚公司副总裁、松下电器（中国）有限公司总裁赵炳弟表示，进博会是让世界了解中国、中国了解世界的平台，对于外资企业进入中国市场、扩大在华业务和发展，发挥了非常重要的作用。近年来，一系列进一步深化对外开放的举措，让松下切实感受到了中国营商环境的不断完善、优化，市场的更加透明、平等、开放。

拜耳中国传播副总裁张蕾说：“作为进博会一路相伴的老朋友，五年来我们不仅见证了进博会的展览面积越来越大，办展水平越来越高，更直观感受到了中国政府推进高水平开放的坚定决心。同时，获益于进博会不断放大的溢出效应，我们的发展也有了更多活力。”

《 人民日报 》（ 2022年08月30日 12 版）

(责编：赵欣悦、白宇)

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